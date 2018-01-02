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Центр по примирению: Более 150 человек в Сирии вернулись в свои дома за сутки
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    Центр по примирению: Более 150 человек в Сирии вернулись в свои дома за сутки

    22:18  2 Января 2018  /обновлено: 22:18  02 Января 2018
    557

    Центр по примирению: Более 150 человек в Сирии вернулись в свои дома за сутки

    Дамаск, 2 января. Более 150 человек вернулись в свои дома в Сирии за последние сутки. Об этом сообщает российский центр по примирению.

    «Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки в свои дома вернулись 164 человека, из них в провинции Хомс – 11 и Дейр-эз-Зор – 153 человека. Центр по примирению принимает участие в мониторинге состояния инфраструктуры населённых пунктов для установления их готовности к возвращению беженцев», – говорится в сообщении.

    Российские специалисты провели совместную работу с комитетом национального примирения в провинции Дамаск и определили населенные пункты с наиболее сложной гуманитарной обстановкой. В итоге, помощь была оказана жителям поселений Афран-шан-син, Джармана и Муаддамиет эш-Ших.

    В центре по примирению отмечают, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, однако в течении суток были зафиксированы отдельные нарушения в Восточной Гуте.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #дамаск #центр по примирению
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