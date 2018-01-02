Центр по примирению: Более 150 человек в Сирии вернулись в свои дома за сутки

Дамаск, 2 января. Более 150 человек вернулись в свои дома в Сирии за последние сутки. Об этом сообщает российский центр по примирению.

«Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки в свои дома вернулись 164 человека, из них в провинции Хомс – 11 и Дейр-эз-Зор – 153 человека. Центр по примирению принимает участие в мониторинге состояния инфраструктуры населённых пунктов для установления их готовности к возвращению беженцев», – говорится в сообщении.

Российские специалисты провели совместную работу с комитетом национального примирения в провинции Дамаск и определили населенные пункты с наиболее сложной гуманитарной обстановкой. В итоге, помощь была оказана жителям поселений Афран-шан-син, Джармана и Муаддамиет эш-Ших.

В центре по примирению отмечают, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, однако в течении суток были зафиксированы отдельные нарушения в Восточной Гуте.