Актриса Майорова умерла в Вильнюсе в возрасте 76 лет

Вильнюс, 2 января. В возрасте 76 лет скончалась российская и литовская актриса Татьяна Майорова. Она ушла из жизни в Вильнюсе после продолжительной болезни.

О смерти Майоровой сообщил сайт Русского драматического театра Литвы.

По данным театра, Майорова умерла 30 декабря. Она сыграла более сорока ролей в Русском драматическом театре республики. Наиболее запомнившимися ее ролями стали роль Серафимы в «Беге» Булгакова, Жени в «Валентине и Валентине» Рощина, Ирины в «С любимыми не расставайтесь» Володина, Наташи Голубевой в «Наедине со всеми» Гельмана, а также многие другие.

Прощание с актрисой состоится 3 января. Похороны пройдут 4 января на Вильнюсском кладбище Карвелишкес.