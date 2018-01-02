Трамп уверен, что санкции в отношении КНДР начали действовать

Вашингтон, 2 января. Санкции в отношении КНДР начали приносить результат, уверен президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Санкции и другое давление начали оказывать большое влияние. Человек-Ракета (так Дональд Трамп называет лидера КНДР Ким Чен Ын — прим. ФАН) впервые хочет поговорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, возможно, нет — увидим!», – написал Трамп.

Напомним, что 2 января руководство Южной Кореи предложило КНДР провести переговоры на высоком уровне, в том числе и об участии сборной Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхенчхане. Предложение было озвучено после новогодней речи Ким Чен Ына, в которой тот допустил возможность участия северокорейской сборной в Олимпиаде.