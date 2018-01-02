Трамп уверен, что санкции в отношении КНДР начали действовать
Вашингтон, 2 января. Санкции в отношении КНДР начали приносить результат, уверен президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
«Санкции и другое давление начали оказывать большое влияние. Человек-Ракета (так Дональд Трамп называет лидера КНДР Ким Чен Ын — прим. ФАН) впервые хочет поговорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, возможно, нет — увидим!», – написал Трамп.
Напомним, что 2 января руководство Южной Кореи предложило КНДР провести переговоры на высоком уровне, в том числе и об участии сборной Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхенчхане. Предложение было озвучено после новогодней речи Ким Чен Ына, в которой тот допустил возможность участия северокорейской сборной в Олимпиаде.
Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018