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Сирия итоги за сутки на 3 января 06.00: ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Идлибе, формирование нового альянса боевиков
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    Сирия итоги за сутки на 3 января 06.00: ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Идлибе, формирование нового альянса боевиков

    6:00  3 Января 2018
    1185

    ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Идлибе

    Сирия, 3 января. Боевики призывают силы вооруженной оппозиции объединиться против САА. Благодаря ВКС РФ САА освободила два города в южной части Идлиба. Новая партия исламистов «Ан-Нусры»*** покинула район Западной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку САА в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили в плен боевика в Восточной Гуте Дамаска; получили подкрепление к северо-востоку от Дамаска; освободили города Ард Аз-Зурзур и Аль-Хава на юго-востоке Идлиба; провели контрнаступление в населенном пункте Хараста в Дамаске; закончили разминирование территорий на юго-западе провинции Дамаск.

    «Исламское государство»1: потеряло сотрудника информагентства ИГ1 в Хасаке; лишилось боевика в столкновениях с исламистами южнее Дамаска.

    «Тахрир Аш-Шам»: эвакуировала последнюю партию боевиков из района Западной Гуты Дамаска; намерена создать коалицию из различных группировок в провинции Идлиб; предприняла попытку нападения на базу САА на северо-востоке Дамаска.

    «Ахрар Аш-Шам»: оказывала поддержку «Нусре» в боях с САА в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска.

    «Джейш Аль-Ислам» *****: отбила несколько позиций САА у населенного пункта Аз-Зарикия в Восточной Гуте.

    «Файлак Аш-Шам»: потеряла одного из главарей в результате взрыва в городе Ад-Дана в провинции Идлиб.

    Курды: освободили 26 террористов вблизи города Айн Исса к северо-западу от Ракки; согласились вернуть контроль над северной границей Ирака иракским властям.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В течение дня продолжились бои в населенном пункте Хараста, расположенном в Восточной Гуте. Несмотря на то, что часть правительственных подразделений заблокирована на военной базе армии САР, военнослужащие сил Башара Асада успешно держат оборону лагеря. Попытавшись атаковать, союзные группировки «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» лишились не только военной техники, но и порядка десяти исламистов. Об этом на своей странице в Twitter передавал военный источник (IvanSidorenko1). Кроме того, один из радикалов попал в плен к САА. В свою очередь, сирийские войска потеряли двух солдат убитыми и одного раненым. К вечеру в район Харасты прибыли дополнительные войска САР, ранее проводившие военную операцию в юго-западной части региона недалеко от населенного пункта Бейт Джинн. В результате контрнаступления несколько зданий были возвращены под контроль САА. Боевики же понесли существенные потери  в живой силе, лишившись около 40 исламистов, в том числе и полевых командиров.

    В близлежащих деревнях также отмечались боестолкновения между антиправительственными формированиями и силами САР. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, внезапное нападение на опорные пункты САА в районе поселения Аз-Зарикия провели отряды «Джейш Аль-Ислам». В результате противостояния несколько позиций САА были захвачены боевиками.

    Район Западной Гуты покинула последняя группа радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Кроме того, саперы САР полностью завершили операцию по разминированию освобожденных территорий. Напомним, согласно условиям договора между САА и «Тахрир Аш-Шам», боевикам было разрешено беспрепятственно выехать в провинции Идлиб и Даръа в обмен на добровольную сдачу занимаемых территорий.

    Также отмечались бои между отрядами вооруженной оппозиции и террористами «Исламского государства», базирующимися южнее Дамаска в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук. В ходе противостояния один из ИГИЛовцев был убит, сообщал Twitter-канал (IvanSidorenko1).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Стало известно, что боевики различных антиправительственных организаций пытаются прийти к согласию и выступить против Сирийской арабской армии (САА) единым фронтом. Информационный портал Al Masdar News передавал, что некоторые оппозиционные СМИ утверждали, что не менее 13 группировок уже якобы готовы объединиться. Среди них — «Джебхат Ан-Нусра»1, «Джейш Аль-Изза», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Джейш Аль-Наср», «Джунд Аль-Малахим», «Свободная армия Идлиба», «Джейш Аль-Нахба», «Ахрар Аш-Шам», «Нур Ад-Дин Аз-Зенки», «Джейш Аль-Ахрар» и «Файлак Аш-Шам». Тем не менее документ о создании коалиции пока не публиковался.

    Тем временем правительственные войска продолжили продвигаться в южной части Идлиба. Сперва сообщалось, что первостепенной целью проасадовских отрядов и САА в данном районе станет освобождение северных городов провинции Хама, а также зачистка от «Ан-Нусры» территорий Хан Шейхуна и Маарет Ан-Нумана. Однако части САА начали наступать на север в направлении военного аэродрома «Абу Ад-Духур». В результате боев, а также благодаря боевым вылетам российских ВКС исламисты лишились населенных пунктов Ард Аз-Зурзур и Аль-Хава, передавало агентство новостей Al Masdar News.

    В городе Ад-Дана в северной части провинции произошел взрыв в автомобиле одного из лидеров организации «Файлак Аш-Шам». Местные активисты возлагают ответственность за установку СВУ на террористов «спящих ячеек» «Исламского государства».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Информационное агентство Euphrates Post заявило о том, что курдские подразделения, выступающие в регионе при поддержке со стороны Вашингтона, амнистировали 26 заключенных ИГИЛовцев в городе Айн Исса. Вероятно, находившиеся под арестом выполняли роль пособников или снабжали террористическую группировку, однако подобные сообщения лишь еще раз доказывают данные многих военных источников о существовании секретного договора между Соединенными Штатами Америки и террористами «Исламского государства». Бывший представитель SDF Талал Сило утверждал, что  курды не только выпустили боевиков ИГ из осажденного города Ракка, но и позволили им оставить оружие, а также направили к территориям, подконтрольным САА. Так, в период «освобождения Ракки» отмечались участившиеся атаки радикалов ИГ в районе стратегического города Ас-Сухна, находящегося в восточной части Хомса.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Недалеко от линии соприкосновения сил «демократической армии» и ИГИЛовцев, отряды которых скрываются в пустынных районах на юге региона, возобновились вооруженные стычки. Источники в социальных сетях, подконтрольные  ИГИЛ, заявляли о том, что один из сотрудников интернет-портала, связанного с «Исламским государством», был ликвидирован в занимаемых курдами районах провинции. Различные Twitter-каналы заявляли о том, что боевик либо стал жертвой авиаударов западной коалиции во главе с США, либо погиб, столкнувшись с курдскими отрядами.

    Во второй половине дня группа ИГИЛовцев попыталась пробраться на территорию Ирака, атаковав КПП иракских вооруженных сил со стороны Хасаки. Информационное агентство Al Masdar News сообщало, что весь отряд ИГ был уничтожен.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Согласно данным новостного портала Al Sura English, власти автономного Иракского Курдистана передали контроль над северной границей Ирака правительству страны, поскольку в противном случае Турция и Иран отказались бы вести торговлю по причине самовольного изменения тарифов госпошлины курдами.

    В провинции Аль-Анбар прогремел мощный взрыв. СВУ сработало в автомобиле одного из полицейских в городе Ар-Рамади, передавало информационное агентство Al Masdar News. Поиски виновников произошедшего все еще продолжаются.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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