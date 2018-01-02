Генсек ООН надеется, что участие сборной КНДР в ОИ-2018 наладит межкорейский диалог

Нью-Йорк, 2 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане поспособствует возобновлению диалога между КНДР и Южной Кореей. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Генеральная Ассамблея признала, что Олимпийские игры могут создать атмосферу мира, развития, уважения и понимания на Корейском полуострове и в мире. Генеральный секретарь надеется, что такое участие способствует возобновлению подлинного диалога, который приведет к устойчивому миру и денуклеаризации на Корейском полуострове», – сказал Хак.

Напомним, что ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал успеха в проведении зимних Олимпийских игр в Пхенчхане и заявил, что хотел бы, чтобы в них приняли участие спортсмены из КНДР. Президент Южной Кореи Мун Чжэ одобрил инициативу Ким Чен Ына и приветствовал участие северокорейских спортсменов.