Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии

Кишинев, 2 января. В Молдавии у села Леушены Хынчештского района Молдавии был осквернен мемориальный комплекс «Виктория». Об этом сообщает руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

По его словам, целью вандалов стал установленный на холме танк Т-34, причем осквернение мемориала происходит уже не впервые.

«В очередной раз надругались над боевой машиной - танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку», – рассказал он.

По словам Петровича, общественные организации намерены направить совместное заявление в правоохранительные органы, с требование найти правонарушителей. Мемориал будет восстановлен силами общественных организаций.