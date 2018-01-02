Сирия, 2 января. Порядка 40 исламистов были уничтожены во время контрнаступления САА в Восточной Гуте Дамаска. Группа ИГ1 предприняла неудачную попытку пересечь сирийско-иракскую границу. Район Западной Гуты был полностью зачищен от военного присутствия боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают значительную поддержку в наступлении САА на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели контрнаступление в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте Дамаска; закончили разминирование территорий на юго-западе провинции Дамаск; продолжают продвигаться на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: потеряло 15 боевиков, попытавшись пересечь сирийско-иракскую границу в Хасаке; заявляет об атаках смертников в Сирии и Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла значительные потери в живой силе во время столкновений с САА на северо-востоке Дамаска; подверглась артобстрелам САА в северной части Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: лишилась подземного тоннеля в результате ударов САА в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) начала масштабное контрнаступление в Восточной Гуте, ударив по огневым позициям боевиков антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам», обстреливающих военную базу сил САР в населенном пункте Хараста. Как передает корреспондент информационного портала Al Masdar News в Дамаске, военнослужащие правительственных войск открыли ракетный огонь по укрепленным районам радикалов, после чего подразделениям САА удалось занять четыре строения вокруг лагеря, заблокированного исламистами. Кроме того, САА уничтожила тоннель «Ахрар Аш-Шам». В настоящий момент войска продвигаются в сторону здания больницы Аль-Барази. По предварительным данным, за последние 24 часа порядка 40 боевиков были нейтрализованы в результате столкновений. Среди них — несколько полевых командиров.

Тем временем военная операция в районе Западной Гуты была полностью завершена. По данным новостного портала SANA News, после того как боевики «Тахрир Аш-Шам» покинули

холмы Тель Ат-Тулуль, юго-западные районы Дамаска были полностью зачищены от военного присутствия радикалов. Кроме того, все территории были полностью зачищены от мин и СВУ, оставленных «Ан-Нусрой»***. Напомним, оказавшись в безвыходном положении, исламисты были вынуждены сдать оружие и выехать в Идлиб.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что части Сирийской арабской армии (САА) ведут массированный артиллерийский обстрел позиций боевиков со своей военной базы близ административного центра провинции. Ударам подверглись опорные пункты исламистов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в районе Аль-Латамины и Кафр Зеты, расположенных на севере региона.

Тем временем у границы с соседней провинцией Идлиб продолжается крупномасштабное наступление армии САР. Войска Башара Асада намерены закрепить успех в районе городов Ард Аз-Зурзур и Аль-Хава: в настоящий момент они ведут бои с радикалами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в окрестностях населенных пунктов Аль-Найха и Умм Халяхиль. Согласно предположению информационного Twitter-канал (Alkwoat), во время отступления боевики действовали в соответствии с указаниями, полученными от общего координационного центра.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства», укрывшиеся в безлюдных районах провинции Хасака после разгрома террористической группировки военными самолетами ВКС РФ и правительственными войсками при поддержке ополченческих отрядов, попытались пересечь сирийско-иракскую границу и проникнуть на территорию Ирака. Информационное агентство Al Masdar News передает, что небольшой отряд ИГИЛовцев атаковал позиции вооруженных сил Ирака на границе с Сирией, однако благодаря оперативной работе иракских военнослужащих группа радикалов ИГ, состоящая из 15 человек, была полностью уничтожена.

Ирак

Медиа-портал «Аль-Амак», связанный с «Исламским государством», утверждает, что за прошедший год террористы-смертники ИГ якобы совершили не менее 771 самоподрыва на территории Сирийской Арабской Республики (САР) и Ирака. Как утверждает ресурс, 493 нападения боевиков произошли в Республике Ирак, 136 радикалов ИГ активировали на себе СВУ в районах, занимаемых Сирийской демократической армией**** (SDF), еще 120 атакам смертников подверглась Сирийская арабская армия (САА). Остальные теракты были направлены против Сирийской свободной армии** (ССА) и остальных исламистских организаций. Несмотря на то, что числа значительно преувеличены, нельзя отрицать то, что разрозненные отряды ИГИЛ1 все еще присутствуют на территории обеих стран и организуют подрывную деятельность, однако операции по выслеживанию оставшихся ИГИЛоцев также не прекращаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)