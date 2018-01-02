В Киеве заявили, что не готовы назвать подозреваемых в деле о крушении Boeing-777

Киев, 2 января. Украинские и голландские следователи пока не готовы назвать имена подозреваемых в деле о крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing-777, однако их число составит около 25 человек. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Никаких фамилий в данный момент следствие ни украинское, ни голландское озвучить не готово. Мы вместе с голландским правительством и другими странами продолжаем координацию усилий для скорейшего расследования этого преступления», — заявил Енин в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что, как только следствие будет завершено, соответствующей группе лиц будет сообщено о привлечении их в качестве подозреваемых. После чего планируется передача уголовных производств в суд Нидерландов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 января голландская сторона представит список из 120 человек, причастных к трагедии. Комментируя эту информацию, Енин заявил, что «ни о каких 120 лицах ни при каких условиях речь не идет, речь идет об одной или двух дюжинах людей, не более».

Малайзийский Boeing-777, следовавший рейсом МН17 из столицы Голландии, Амстердама, в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту воздушного судна 298 человек.