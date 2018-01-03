Сирия, 3 января. Российские ВКС нанесли удар по объектам «Джебхат ан-Нусры»***1 на юго-востоке провинции Идлиб. Курды SDF**** заблокировали город Хаджин в Дейр-эз-Зоре. Боевики-исламисты и военнослужащие САА продолжают тяжелые столкновения к северо-востоку от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку позиций «Джебхат ан-Нусры» в предместьях города Синджар в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают тяжелые бои с отрядами исламистов в Восточной Гуте.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): усиливает оборону на юге от Идлиба; обстреливает окраины Дамаска и поселения к востоку от столицы; теряет боевой дух на юге провинции Алеппо; готовится к контрнаступлению в районе на границе между Хамой и Идлибом.

Курды: оказались под прицелом новых ЗРК турецкой армии на северо-западе провинции Алеппо; заблокировали город Хаджин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: продолжает подготовку мобильных бандгрупп исламистов на юге Хомса для совершения диверсий против САА в различных районах Сирии.

Провинция Дамаск

Отряды исламистских формирований «Файлак Ар-Рахман», «Джейш Аль-Ислам»***** и «Ахрар аш-Шам», отказавшиеся от участия в перемирии, продолжают совместные действия против Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке от Дамаска — в районе населенного пункта Хараста. Ранее боевики смогли окружить военную базу войск САР в этом регионе, в настоящее время бои между правительственными силами и радикалами разворачиваются вблизи дорожной развязки к северу от соседнего населенного пункта Ирбин, передает местный новостной портал Ghouta Media Center.

Между тем в других районах Восточной Гуты также фиксировались обстрелы со стороны боевиков, в том числе — из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает портал Damascus Now, удары исламистов отмечались в районах населенных пунктов Ан-Нашабия и Замалка, а также на окраинах восточных районов Дамаска — Джобар и Айн Тарма. Сведения о возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент уточняются.

Провинция Алеппо

По информации военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), в рядах боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам», дислоцирующихся на юге провинции Алеппо, отмечается значительное падение уровня боевого духа. Об этом свидетельствует тот факт, что главари террористической группировки приняли решение изъять все вооружение у отряда радикалов из-за того, что те оставили ряд ключевых позиций вблизи поселка Рамла. Напомним, подразделения САА, поддерживаемые самолетами ВКС России, в настоящее время наступают со стороны города Ханассер в направлении восточной окраины соседнего Идлиба.

Армия Турции продолжает укреплять позиции у линии соприкосновения с курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-западе региона, где располагается кантон Африн. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (@AhmetM_08), Анкара перебросила к городу Дарат Изза зенитные ракетные комплексы средней дальности «Hawk».

Провинция Хомс

Представители американских спецслужб продолжают подготовку мобильных групп боевиков-исламистов так называемой «Новой сирийской армии» (НСА) для диверсионной деятельности, направленной против сирийской армии. Военные учения проходят на базе вооруженных сил США близ Ат-Танфа у южной границы САР. Согласно информации закрытых Telegram-каналов бывших членов ИГИЛ1, которые составляют значительную часть НСА, силы спецслужб Соединенных Штатов планируют перебросить закончившие подготовку бандгруппы в различные районы арабской республики: к Пальмире, к Ас-Сухне, к станции «Т-3», в провинцию Эль-Кунейтра, а также под города Тафас и Нава в Даръа. Напомним, Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, ранее заявлял, что США формируют новую силу для продолжения противостояния легитимному правительству Сирии. Главные центры подготовки боевиков находятся у Ат-Танфа и в окрестностях Аш-Шаддади к югу от Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские вооруженные отряды Демократических сил Сирии (SDF) продолжают зачистку территорий к востоку от Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор от остатков «Исламского государства»1. Как передает информационный портал курдов ARA News, бойцы SDF окружили отряды ИГ1 в районе города Хаджин. Таким образом, данный населенный пункт оказался полностью заблокированным. «Демократические силы» действуют при поддержке Соединенных Штатов и других стран, состоящих в так называемой антитеррористической международной коалиции. Однако в результате действий США и их союзников нередко страдает мирное население региона. Так, 1 января в результате удара американских ВВС к югу от города Аш-Шафаа погибли 12 местных жителей, в том числе четверо детей.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат ан-Нусры», которые накануне потеряли ряд населенных пунктов на юге провинции Идлиб в ходе новой серии атак правительственных войск САР и ВКС РФ, активировали мероприятия по усилению обороны в этом регионе. По данным военного источника на его странице в Twitter (@sayed_ridha), террористы укрепляют позиции на линии соприкосновения в районе между поселениями Ат-Тамания и Хувейн Аль-Кабир. Отмечается, что на этом направлении развернуты артиллерийские орудия и РСЗО исламистов, потому есть вероятность, что они попытаются вернуть недавно утраченный поселок Хувейн Аль-Кабир.

Как сообщает связанный с боевиками оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq, главари «Тахрир аш-Шам» занялись формированием специального единого штаба, в задачи которого будет входить подготовка операции по восстановлению контроля над утраченными территориями на юге Идлиба и в северной части соседней провинции Хама. Пока что, однако, террористы планомерно теряют позиции по мере продвижения в регионе подразделений САА, поддерживаемых боевой авиацией РФ.

ВКС России между тем провели бомбардировку военных объектов террористов «Ан-Нусры» в предместьях оккупированного города Синджар, расположенного на юго-востоке региона. Информация об этом появилась на новостном канале в Twitter (@HalabTodayTV). Данные об уроне, нанесенном боевикам, пока устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)