Промес останется в «Спартаке» до конца сезона — источник

Москва, 2 января. Атакующий полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно.

По информации «Федерального агентства новостей», голландец не уедет из Москвы в ближайшее время, так как он заигран за «Спартак» в еврокубках. Кроме того, сам Промес также изъявил желание доиграть сезон в составе действующего чемпиона России.

В то же время, по словам источника, близкого к ситуации, вероятность того, что футболист сборной Голландии сменит «Спартак» на другую команду по окончании сезона, очень велика.

Напомним, Квинси Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года за 10 миллионов евро. За это время он провел в футболке красно-белых 115 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 31 результативную передачу. По оценке ресурса Transfermarkt.de, стоимость Промеса в настоящее время составляет примерно 22 миллиона евро.