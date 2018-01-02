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Промес останется в «Спартаке» до конца сезона — источник
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    Промес останется в «Спартаке» до конца сезона — источник

    20:50  2 Января 2018  /обновлено: 20:51  02 Января 2018
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    Промес останется в «Спартаке» до конца сезона — источник

    Москва, 2 января. Атакующий полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно.

    По информации «Федерального агентства новостей», голландец не уедет из Москвы в ближайшее время, так как он заигран за «Спартак» в еврокубках. Кроме того, сам Промес также изъявил желание доиграть сезон в составе действующего чемпиона России.

    В то же время, по словам источника, близкого к ситуации, вероятность того, что футболист сборной Голландии сменит «Спартак» на другую команду по окончании сезона, очень велика. 

    Напомним, Квинси Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года за 10 миллионов евро. За это время он провел в футболке красно-белых 115 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 31 результативную передачу. По оценке ресурса Transfermarkt.de, стоимость Промеса в настоящее время составляет примерно 22 миллиона евро.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #спартак #промес #переход #трансферное окно
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