Россияне отреагировали на статью USA Today, назвавшей Россию «новой империей зла»

Вашингтон, 2 января. Американская газета USA Today назвала Россию «новой «империей зла», обвинив не только во вмешательстве в выборы в США, но и во вторжении в Грузию и на Украину.

В редакционной статье издание напомнило, что президент США Рональд Рейган уже называл СССР «империей зла» в 1983 году. Тогда же он «предупредил» о «глобальной угрозе», исходящей от Советского Союза, указав на необходимости противостоять ей. Теперь, как утверждается в материале, «история повторяется». В этой связи журналисты окрестили Россию «бледной версией коммунистического режима», а новый «источник международного хаоса» они углядели в «стратегии президента РФ Владимира снова сделать Россию великой».

В числе «злодеяний» России, по версии газеты, оказалось якобы вторжение РФ в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году. Еще одним пунктом, конечно, стал Крым, добровольно вошедший в состав России после референдума. Кроме того, в «злодеяния» издание также записало поддержку Москвой действующего президента Сирии Башара Асада.

Не могла USA Today не вернуться и к теме «вмешательства» Кремля в президентские выборы в Штатах в 2016 году, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали этот вопрос в ноябре, после чего Трамп заявил, что верит в искренность слов Путина о том, что Москва не вмешивалась в американские выборы.

Однако и на этом список обвинений в адрес РФ не заканчивается. «Другие агрессивные действия России включают продажу оружия Талибану1 (запрещен в РФ — прим. ФАН) в Афганистане и нефти — Северной Корее», — утверждает USA Today.

Несмотря на то, что американская газета неожиданно не стала ограничиваться уже привычными обвинениями по теме выборов и кризиса на Украине, в одном она, как и другие западные СМИ, осталась верной себе. Выпады в сторону Москвы не были подкреплены никакими доказательствами. Удивляться этому не приходится, ведь громкие обвинения против Кремля не считают нужным аргументировать и высокопоставленные политики США.

Россияне уже оценили редакционный материал газеты, назвав его «шлаком» и «тявканьем из-за океана».

Многих пользователей развеселил тот факт, что издание обвиняет Россию во вторжении в соседние государства, но при этом считает абсолютно нормальной внешнюю политику Белого дома на Ближнем Востоке.

«Просто шлак… Все, что сами натворили, только перекинули стрелки на Россию. Мол, я не я, хата не моя…», — пишет один из участников обсуждения, тут же напомнив американским журналистам о войсках США в Афганистане, вмешательстве в дела Ливии, Ирака, а также мнимой борьбе с ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

«Это не, не они, просто так получилось», — возмутился он.

Просто шлак... Всё, что сами натворили, только перекинули стрелки на Россию. Мол, я не я, хата не моя... А то, что после входа в Афганистан в разы(40) усилился наркотраффик, уничтожение Ливии, Ирака, создание ИГИЛ... Это не, не они, просто так получилось. — KotNavigator (@KotNavigator) January 2, 2018

С ним согласился и другой комментатор, отметив, что Штаты занимаются «замыливанием глаз» мировой общественности, «переводя» стрелки на РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.