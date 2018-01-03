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Россияне отреагировали на статью USA Today, назвавшей Россию «новой империей зла»
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    Россияне отреагировали на статью USA Today, назвавшей Россию «новой империей зла»

    13:17  3 Января 2018  /обновлено: 13:17  03 Января 2018
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    Газета USA Today назвала Россию новой «империей зла»

    Вашингтон, 2 января. Американская газета USA Today назвала Россию «новой «империей зла», обвинив не только во вмешательстве в выборы в США, но и во вторжении в Грузию и на Украину.

    В редакционной статье издание напомнило, что президент США Рональд Рейган уже называл СССР «империей зла» в 1983 году. Тогда же он «предупредил» о «глобальной угрозе», исходящей от Советского Союза, указав на необходимости противостоять ей. Теперь, как утверждается в материале, «история повторяется». В этой связи журналисты окрестили Россию «бледной версией коммунистического режима», а новый «источник международного хаоса» они углядели в «стратегии президента РФ Владимира снова сделать Россию великой».

    В числе «злодеяний» России, по версии газеты, оказалось якобы вторжение РФ в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году. Еще одним пунктом, конечно, стал Крым, добровольно вошедший в состав России после референдума. Кроме того, в «злодеяния» издание также записало поддержку Москвой действующего президента Сирии Башара Асада.

    Не могла USA Today не вернуться и к теме «вмешательства» Кремля в президентские выборы в Штатах в 2016 году, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали этот вопрос в ноябре, после чего Трамп заявил, что верит в искренность слов Путина о том, что Москва не вмешивалась в американские выборы.

    Однако и на этом список обвинений в адрес РФ не заканчивается. «Другие агрессивные действия России включают продажу оружия Талибану1 (запрещен в РФ — прим. ФАН) в Афганистане и нефти — Северной Корее», — утверждает USA Today.

    Несмотря на то, что американская газета неожиданно не стала ограничиваться уже привычными обвинениями по теме выборов и кризиса на Украине, в одном она, как и другие западные СМИ, осталась верной себе. Выпады в сторону Москвы не были подкреплены никакими доказательствами. Удивляться этому не приходится, ведь громкие обвинения против Кремля не считают нужным аргументировать и высокопоставленные политики США.

    Россияне уже оценили редакционный материал газеты, назвав его «шлаком» и «тявканьем из-за океана».

    Перекинули стрелки: россияне объяснили USA Today, почему новая империя зла вовсе не РФ

    Многих пользователей развеселил тот факт, что издание обвиняет Россию во вторжении в соседние государства, но при этом считает абсолютно нормальной внешнюю политику Белого дома на Ближнем Востоке.

    «Просто шлак… Все, что сами натворили, только перекинули стрелки на Россию. Мол, я не я, хата не моя…», — пишет один из участников обсуждения, тут же напомнив американским журналистам о войсках США в Афганистане, вмешательстве в дела Ливии, Ирака, а также мнимой борьбе с ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

    «Это не, не они, просто так получилось», — возмутился он.

    С ним согласился и другой комментатор, отметив, что Штаты занимаются «замыливанием глаз» мировой общественности, «переводя» стрелки на РФ.

    Перекинули стрелки: россияне объяснили USA Today, почему новая империя зла вовсе не РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сми #империя зла
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