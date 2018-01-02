Комментатор Шестаков рассказал, чего не хватило экс-тренеру «Барыса» Корешкову

Москва, 2 января. Евгению Корешкову, отправленному в отставку с поста главного тренера астанинского хоккейного клуба «Барыс», не хватило опыта, чтобы справиться со сложившейся в команде ситуацией. Об этом в интервью «Федеральному агентству новостей» рассказал известный комментатор Андрей Шестаков.

«Это жизнь, здесь ситуация понятная. у «Барыса» была затяжная неудачная серия, клуб занимает не свое место в таблице: они ведь в начале сезона одно время лидировали на «Востоке». Думаю, в случае с увольнением Корешкова руководство учитывало и мнение коллектива — в раздевалке, это видно, было что-то не так», — отметил Шестаков.

Комментатор подчеркнул, что жалеет о том, что такой молодой и интересный специалист, как Корешков, больше не тренирует команду КХЛ.

«Быть вторым тренером и главным — разные вещи. Наверное, Евгению не хватило опыта, чтобы справиться с ситуацией», — заявил Шестаков.

Отметим, после 47 матчей «Барыс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Корешков возглавил казахстанский клуб в мае 2017 года, а 1 января 2018 года решением руководства клуба тренер был отправлен в отставку.