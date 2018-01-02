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Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост жалоб россиян на косметологов
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    Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост жалоб россиян на косметологов

    20:06  2 Января 2018  /обновлено: 20:07  02 Января 2018
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    Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост жалоб россиян на косметологов

    Москва, 2 января. Роспотребнадзор зафиксировал рост жалоб россиян на недобросовестных косметологов. Так, 60% обращений, поступивших в ведомство в минувшем году, составили сообщения о некачественных косметологических услугах.

    Кроме того, жаловались россияне и на навязывание таких услуг, отсутствие медицинской лицензии, а также на безопасность препаратов.

    Так, у многих потребителей после оказания услуг появились аллергические реакции, уточняет «Ура.ру».

    Кроме того,  23% наших сограждан заявили о ненадлежащем качестве платных медуслуг, преимущественно стоматологических.

    Еще 13% обращений касаются отказов в удовлетворении требований о возмещении ущерба, перерасчета платы и так далее. А 4% обратились в Роспотребнадзор из-за неполной или недостоверной информации об услугах.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #роспотребнадзор #услуги #жалобы #косметология
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