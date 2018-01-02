Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост жалоб россиян на косметологов

Москва, 2 января. Роспотребнадзор зафиксировал рост жалоб россиян на недобросовестных косметологов. Так, 60% обращений, поступивших в ведомство в минувшем году, составили сообщения о некачественных косметологических услугах.

Кроме того, жаловались россияне и на навязывание таких услуг, отсутствие медицинской лицензии, а также на безопасность препаратов.

Так, у многих потребителей после оказания услуг появились аллергические реакции, уточняет «Ура.ру».

Кроме того, 23% наших сограждан заявили о ненадлежащем качестве платных медуслуг, преимущественно стоматологических.

Еще 13% обращений касаются отказов в удовлетворении требований о возмещении ущерба, перерасчета платы и так далее. А 4% обратились в Роспотребнадзор из-за неполной или недостоверной информации об услугах.