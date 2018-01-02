В посольстве ФРГ на Украине отметили важность проведения нового обмена пленными в Донбассе

Киев, 2 января. Новый этап обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками является важнейшей мерой по урегулированию конфликта в Донбассе и должен состояться в ближайшее время. Об этом заявили в посольстве Германии на Украине.

В сообщении, опубликованном немецкой дипмиссией в Facebook, отмечается, что замглавы посольства Вольфганг Биндзайль 29 декабря 2017 года встретился с одним из украинцев, освобожденных из плена в Донбассе, а также родственниками других участников обмена пленными. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся освобождения людей, остающихся в плену, а также роль правительства Германии в процессе урегулирования в Донбассе.

«Господин Биндзайль заверил посетителей в том, что федеральное правительство и впредь будет прилагать усилия для мирного решения конфликта. При этом обмен пленными относится к первоочередным мерам, которые должны быть быстро реализованы», — говорится в сообщении немецкого посольства.

Напомним, 27 декабря в Горловке на территории Донбасса состоялся обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Мероприятие стало самым масштабным обменом пленными между сторонами с начала конфликта в Донбассе.

Несмотря на то, что изначально стороны условились, что обмен состоится по формуле «306» на «74», в последний момент Киев изменил условия проведения обмена.