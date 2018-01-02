В Палестине назвали Закон о Иерусалиме «объявлением войны»

Газа, 2 января. Представитель лидера Палестины Махмуда Аббаса Набил Абу Рудейна отреагировал на принятие парламентом Израиля постановления о единой столице страны.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие Кнессетом поправки к Основному закону об Иерусалиме равнозначно объявлению войны народу Палестины, сообщает РИА Новости.

«Голосование ясно показывает, что Израиль официально объявил о конце так называемого политического процесса и уже начал применять диктаторскую фактическую политику», — заявил Абу Рудейна.

Кроме того, он назвал решения Трампа и Кнессета по Иерусалиму нелегитимными.

«И мы ни в коем случае не позволим осуществиться таким планам, опасным для будущего региона и мира», — заявил Абу-Рудейна.

О признании Иерусалима столицей Израиля Трамп заявил в начале декабря. Кроме того, он подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, отмечает «Ура.ру».

В Палестине «сумасшедшее решение» Трампа назвали «большим вызовом для арабского мира и мусульманских стран», а в движении ХАМАС заявили, что оно открывает «врата ада», пишет «Ридус».