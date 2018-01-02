Следствие назвало основные версии убийства украинской правозащитницы Ноздровской

Москва, 2 января. У следствия есть четыре основные версии убийства украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Такой информацией с агентством «Укринформ» поделился пресс-секретарь управления Нацполиции Украины Николай Жокович.

Он отметил, что, во-первых, следователи изучают возможную связь убийства с профессиональной деятельностью Ноздровской. Во-вторых, отрабатывается версия, связанная с последним судебным делом о дорожно-транспортном происшествии. Также не исключен и вариант, что убийство юриста могло быть совершено хулиганами или насильниками.

«Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность… Но мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать», — заявил Жукович.

Напомним, тело исчезнувшей в декабре правозащитницы Ноздровской было найдено 1 января в одной из рек в пригороде Киева. На теле женщины были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

Отметим, Ноздровская принимала участие в резонансном процессе против племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил ее родную сестру. Молодой человек в момент аварии находился под действием наркотиков.

Юрист смогла добиться наказания для виновника аварии — его осудили на семь лет лишения свободы. Впоследствии Ноздровская признавалась, что получала угрозы от лиц, связанных с родственниками Россошанского.