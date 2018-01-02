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В ЦИК ждут на выборы президента РФ международных наблюдателей
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    В ЦИК ждут на выборы президента РФ международных наблюдателей

    19:31  2 Января 2018  /обновлено: 22:04  02 Января 2018
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    В ЦИК ждут на выборы президента РФ международных наблюдателей

    Москва, 2 января. Центральная избирательная комиссия России рассчитывает на то, что на выборах президента РФ будут присутствовать наблюдатели от ОБСЕ, СНГ и ШОС, а также представители избирательных органов многих государств. Об этом рассказал член ЦИК Николай Левичев, занимающийся вопросами международного взаимодействия ведомства.

    «Мы рассчитываем на приезд иностранных, международных наблюдателей от целого ряда международных организаций, включая ОБСЕ, СНГ, ШОС и других, а также наших коллег из многих зарубежных государств»,  — приводит РИА Новости заявления Левичева.  

    2 января на заседании ЦИК обсуждалось утверждение документа, разъясняющего порядок деятельности международных наблюдателей при проведении выборов президента России. Отмечается, что документ еще будет доработан.

    В то же время Левичев напомнил, что в сентябре 2016 года во время проведения выборов в Государственную думу РФ присутствовали 774 международных наблюдателя, представлявших 63 государства.  

    Представитель ЦИК, курирующий вопросы международного взаимодействия, также отметил, что Центральная избирательная комиссия традиционно приглашает на выборы представителей зарубежных избирательных органов, а также международных профессиональных ассоциаций организаторов выборов.   

    Напомним, ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ объявило, что собирается направить на выборы президента России в 2018 году 500 наблюдателей.

    Выборы президента России пройдут 18 марта текущего года, избирательная кампания по выборам стартовала за три месяца до единого дня голосования, 18 декабря 2017 года. В этот день, как напоминает «Вечерняя Москва», на информационных панелях в зале заседаний ЦИК отобразился счетчик, который показывает время, оставшееся до дня выборов.

    Автор: Федор Веснин
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    #обсе #наблюдатели #цик #снг #выборы-2018
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