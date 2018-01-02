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Сирия — Афганистан: в исламской республике уничтожено более 60 членов ИГ, прибывших из САР и Ирака
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    Сирия — Афганистан: в исламской республике уничтожено более 60 членов ИГ, прибывших из САР и Ирака

    19:49  2 Января 2018  /обновлено: 19:49  02 Января 2018
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    ВС Афганистана

    Правительственные силы Афганистана в результате серии атак на позиции террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) ликвидировали больше 60 членов террористической группировки. Об этом агентству Tolo News сообщил представитель губернатора провинции Нангархар, расположенной на востоке страны.

    Согласно его данным, вооруженные силы Афганистана вели наступление против ИГ1 в районе Хаска Мина. В общей сложности в ходе серии нападений и ударов боевой авиации были уничтожены 65 исламистов, еще 18 членов ИГИЛ1 получили ранения. Также во время столкновений между террористами и правительственными войсками погиб один местный житель и еще 13 человек были ранены.

    Обстановка в Афганистане в последние месяцы вновь заметно обострилась: исламистское формирование «Талибан»1 (деятельность запрещена в РФ), ранее захватившее обширные территории в сельских районах страны, теперь наступает на крупные города. «Исламское государство» между тем также усилило свое влияние в исламской республике, значительно увеличив свое присутствие здесь после поражения в Сирии и Ираке. Так, по информации представителей российского МИДа, в Афганистане на настоящий момент базируется уже до десяти тысяч боевиков ИГИЛ.

    ИГИЛ

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил в ходе интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), что данная тенденция перемещения остатков отрядов ИГ из САР в другие государства говорит о том, что в арабской республике теперь действительно устанавливается мир.

    «Боевики ИГИЛ появились в Афганистане еще несколько лет назад, однако значительные перемещения большого количества радикалов замечены именно в последние месяцы. Это напрямую связано с разгромом террористов в Сирии. Теперь оставшиеся в живых боевики стремятся переместиться в другие регионы, поскольку в САР ситуация налаживается — официальный Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул под свой контроль большую часть страны. Очевидно, что дальнейший план, который был принят главарями ИГ, подразумевает рассредоточение по другим государствам и поиск новых баз для продолжения террористической деятельности. Судя по всему, одной из основных резервных баз сейчас как раз становится Афганистан», — подчеркнул наш собеседник.

    Афганистан

    Однако как отрядам боевиков удается передислоцироваться из одной страны в другую и преодолевать границы государств? По мнению политолога, здесь не могло обойтись без помощи внешних игроков.

    «Совершенно очевидно, что такое масштабное перемещение — а это несколько тысяч террористов, которые ушли из Сирии в Афганистан — не было бы возможно совершить силами одних только боевиков. Они преодолели территории нескольких стран, и потому есть достаточные основания считать, что тут не обошлось без американской поддержки, а также помощи других западных спецслужб, которые пытаются использовать потенциал боевиков на других фронтах военных действий», — уверен историк.

    Владимир Шаповалов также добавил, что Афганистан не случайно был выбран одной из баз террористов ИГ. Эта страна имеет выгодное расположение в виду близости к двум главным соперникам США.

    «Афганистан является очень удобным плацдармом для осуществления диверсионных атак и терактов на территории центральноазиатских государств, в ряде которых базируется контингент вооруженных сил РФ, с дальнейшим проникновением в Россию. Ситуация во многих странах Средней Азии достаточно сложная, в том числе из-за террористических угроз, проблем обеспечения безопасности, неблагоприятной социальной среды. Таким образом, тут есть почва, необходимая для нового расцвета ИГИЛ. Кроме того, отсюда террористы могут угрожать нашим стратегическим союзникам, а также безопасности нашей южной границы. Это очень серьезная опасность, и ее можно расценивать как попытку реванша боевиков за поражение в Сирии», — заметил эксперт.

    Беспорядки в Иране

    Еще одна стратегическая ценность Афганистана как новой базы для «Исламского государства» заключается в том, что эта исламская республика граничит с другим геополитическим противником Запада — с Ираном, также добавил политолог:

    «В Иране сейчас идут протесты, поддерживаемые Соединенными Штатами. Напомню, Дональд Трамп напрямую заявил, что народ республики имеет право на смену власти. Это не что иное, как вмешательство во внутренние дела страны. Потому целью террористов ИГ может быть не только Афганистан и Средняя Азия, но и дестабилизация ситуации в шиитском Иране».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #дональд трамп #россия #сша #сирия #иг #афганистан #вкс рф #игил #ирак #иран
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