Духовный лидер Ирана обвинил в организации протестов врагов страны

Тегеран, 2 января. Ответственность за последние события в Иране, где в крупнейших городах проходят массовые акции протеста, переходящие в столкновения с полицией, лежит на врагах страны, которые пойдут на все, чтобы навредить народу исламской республики. Таким мнением поделился верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов Исламской Республики», — приводит заявление аятоллы иранский телеканал PressTV.

Напомним, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за массовыми беспорядками в стране стоят представители других государств. Он в частности обвинил во вмешательстве во внутренние дела Ирана Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд.

Отметим, акции протеста проходят в Иране с 28 декабря. Участники шествий в разных городах страны выражают недовольство ростом цен и высоким уровнем безработицы.

В столкновениях протестующих и иранской полиции погибли не менее 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Согласно официальной информации, за участие в беспорядках полиция арестовала свыше 450 человек

