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Украина
Слушайте «музику», пейте горилку: украинцы отреагировали на плейлист Порошенко в Twitter
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    Слушайте «музику», пейте горилку: украинцы отреагировали на плейлист Порошенко в Twitter

    19:39  2 Января 2018  /обновлено: 19:41  02 Января 2018
    3239

    Слушайте «музику», пейте горилку: украинцы отреагировали на плейлист Порошенко в Twitter

    Киев, 2 января. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих любимых украинских песнях 2017 года. Плейлист политик опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

    Среди фаворитов Порошенко оказались композиции «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» рок-исполнителя Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и  «Перечекати» Тины Кароль.

    По мнению Порошенко, в минувшем году украинская музыка сделала значительный шаг вперед, но самым главным, по его мнению, является то, что 2017 год показал, что «украинцы хотят слушать песни на родном языке».

    В комментариях к записи украинцы с возмущением спросили Порошенко, как он может рассуждать о шаге вперед, когда в стране «никогда не было хороших специалистов, а после майдана даже среднего уровня уехали».

    Слушайте «музику», пейте горилку: украинцы отреагировали на плейлист Порошенко в Twitter

    Другой участник обсуждения посоветовал Порошенко не напрягать себя поиском решений проблем, стоящих перед страной. «Зачем вам экономка, энергетика, ЖКХ, социалка. Слушайте «музику» пейте горилку», - написал он.

    Слушайте «музику», пейте горилку: украинцы отреагировали на плейлист Порошенко в Twitter

    Кроме  того, Порошенко предложили начать рекламировать «семинары по криптовалюте» или вести «бьюти-блог» (блог о красоте, моде, — прим. ФАН).


    Еще один пользователь в ответ на радостное сообщение о том, что украинцы хотят слушать песни на родном языке, поинтересовался, «стоило ли ради этого четыре года убить людей в Донбассе».

    Слушайте «музику», пейте горилку: украинцы отреагировали на плейлист Порошенко в Twitter

     

    Автор: Алексей Громов
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    #музыка #порошенко #плейлист
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