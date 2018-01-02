Слушайте «музику», пейте горилку: украинцы отреагировали на плейлист Порошенко в Twitter

Киев, 2 января. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих любимых украинских песнях 2017 года. Плейлист политик опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Среди фаворитов Порошенко оказались композиции «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» рок-исполнителя Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и «Перечекати» Тины Кароль.

По мнению Порошенко, в минувшем году украинская музыка сделала значительный шаг вперед, но самым главным, по его мнению, является то, что 2017 год показал, что «украинцы хотят слушать песни на родном языке».

Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою.



Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 2, 2018

В комментариях к записи украинцы с возмущением спросили Порошенко, как он может рассуждать о шаге вперед, когда в стране «никогда не было хороших специалистов, а после майдана даже среднего уровня уехали».

Другой участник обсуждения посоветовал Порошенко не напрягать себя поиском решений проблем, стоящих перед страной. «Зачем вам экономка, энергетика, ЖКХ, социалка. Слушайте «музику» пейте горилку», - написал он.

Кроме того, Порошенко предложили начать рекламировать «семинары по криптовалюте» или вести «бьюти-блог» (блог о красоте, моде, — прим. ФАН).

Петя, начинай уже бугагашечные паблики рекламировать, бьюти блогериц и семинары по крипте!!! — Punk_UnDeaD (@Punk_UnDeaD) January 2, 2018



Еще один пользователь в ответ на радостное сообщение о том, что украинцы хотят слушать песни на родном языке, поинтересовался, «стоило ли ради этого четыре года убить людей в Донбассе».