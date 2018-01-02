Верка Сердючка выступила против запрета российских фильмов на Украине

Киев, 2 января. Певец и шоумен Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, прокомментировал запрет проката на Украине российских фильмов. В интервью Дмитрию Гордону Данилко назвал это ограничение «глупостью».

«Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?» — цитируют артиста украинские СМИ.

Данилко порекомендовал ответственным за подобные решения направить усилия на создание качественных украинских фильмов, а не препятствовать распространению в стране иностранной продукции.

Кроме того, Данилко отметил, что негативно относится к политике препятствования выступлениям на Украине российских артистов. Шоумен высказался категорически против «черных списков».

Напомним, ранее Данилко раскритиковал украинскую инициативу по введению штрафов для артистов, выступающих на территории РФ. Он отметил, что в стране есть проблемы и поважнее.