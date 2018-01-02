США продолжают следить: Трамп сделал новое заявление по Ирану

Вашингтон, 2 января. Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США продолжат следить за ситуацией в Иране.

Он также заявил, что у людей в Иране «мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны», однако теперь они наконец выступают «против жестокого и коррумпированного иранского режима».

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Досталось и бывшему президенту США Бараку Обаме, которого Трамп уличил в том, что он «безрассудно отдал деньги» иранцам, которые «были использованы для поддержки терроризма».

«США продолжают следить!» — подчеркнул он.

Напомним, акции протеста не утихают в Иране вот уже с 28 декабря. По последним данным, жертвами столкновений стали 20 человек.

Президент страны Хасан Роухани ранее назвал виновников протестных выступлений. По его словам, причиной их явились не внутренние проблемы республики, а подстрекательство со стороны других стран.

Накануне о недопустимости вмешательства в дела Ирана заявили в МИД РФ. Такую же позицию занимают также Сирия и Турция.