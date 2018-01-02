В России возобновили разработку многоразовой ракеты-носителя

Москва, 2 января. Государственный ракетный центр имени Макеева возобновил разработку ракеты-носителя вертикального взлета и посадки многоразового использования. Она получит название «Корона».

«Американцы отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования в составе ракеты… «Корона» не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки», — приводит «Интерфакс» заявление генерального конструктора ракетного центра Владимира Дегтяря.

Он отметил, что создание ракеты-носителя приблизит реализацию проектов дальних межпланетных полетов с экипажами на борту.

Разработка ракеты-носителя, предназначенной для многоразового использования, была приостановлена в 2012 году, отмечает «Телеканал 360».

Напомним, в марте 2017 года американская компания SpaceX провела повторный запуск ракеты Falcon 9. Таким образом впервые в мировой истории полет совершила уже ранее использовавшаяся ракета. Возможность повторного использования ракет значительно снижает стоимость запусков и открывает новые перспективы освоения космоса.