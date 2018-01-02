Сирия, 2 января. Один из главарей «Файлак Аш-Шам» был убит при взрыве в городе Ад-Дана в Идлибе. САА пытается прорвать кольцо блокады вокруг своей базы в Восточной Гуте. Возобновились бои между последователями ИГ1 и ССА** в провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают САА воздушную поддержку в наступлении на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками у населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.

«Исламское государство»1: возобновило бои с радикалами вооруженной оппозиции к югу от Дамаска; организовало взрыв в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): противостоит «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ликвидировала одного из боевиков ИГ южнее города Дамаск; признала то, что САА освободила населенные пункты Ард Аз-Зурзур и Аль-Хава в южной части Идлиба; утверждает, что уничтожила грузовик САА и проасадовских бойцов в ходе боев в Идлибе.

«Файлак Аш-Шам»: потеряла одного из главарей в результате взрыва в городе Ад-Дана в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что к югу от столицы возобновились вооруженные стычки между боевиками антиправительственных формирований и террористами «Исламского государства». Столкновения происходят недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Как передает Twitter-канал, бои вспыхнули после того, как исламисты вооруженной оппозиции, дислоцирующиеся в районе города Баббиль, который расположен восточнее населенного пункта Ялда, нанесли удары по территориям, оккупированным ИГИЛовцами. В результате противостояния как минимум один из террористов ИГ был уничтожен. Радикалы вооруженной оппозиции, в свою очередь, также потеряли одного из своих боевиков раненым.

Тем временем в окрестностях населенного пункта Хараста не утихают боестолкновения между исламистами «Ан-Нусры»*** и силами Сирийской арабской армии (САА). По сведениям интернет-портала (QalaatAlMudiq), войска САР используют тяжелую артиллерию и беспилотники, чтобы прорвать кольцо окружения вокруг военного лагеря САА.

Были опубликованы новые фотографии сирийских военных, вступивших на территории холмов Тель Ат-Тулуль, находящихся между городами Бейт Джинн и Аль-Хадер. Напомним, боевики террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» оставили их несколькими часами ранее, эвакуируясь в Идлиб.

Провинция Даръа

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которая ранее покинула ряды вооруженной оппозиции и перешла на сторону «Исламского государства», вновь атакуют позиции исламистов Сирийской свободной армии (ССА) в бассейне реки Ярмук. Ранее источники ИГ опубликовали фотографии, сделанные в зоне боевых действий. Обе стороны хорошо укрепили свои позиции на юго-западе региона, вследствие чего занять территории, удерживаемые противником, не удается ни «свободной армии», ни «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Периодические столкновения с ИГИЛ1 в данном районе значительно обострились после того, как было заключено перемирие между войсками Башара Асада и отрядами «умеренной оппозиции». Это позволило ССА сконцентрироваться на борьбе с ИГ, которая, однако, пока не принесла весомых результатов.

Провинция Идлиб

Как сообщает на своей странице в Twitter военный источник (IvanSidorenko1), боевики «Тахрир Аш-Шам» и ее союзников признали тот факт, что Сирийской арабской армии при помощи ВКС РФ удалось отбить населенные пункты Ард Аз-Зурзур и Аль-Хава. В настоящий момент бои разворачиваются на подступах к поселениям Аль-Найха и Умм Халяхиль, которые пока находится под контролем исламистов. Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что радикалам «Файлак Аш-Шам» удалось уничтожить один из военных пикапов правительственной армии, нанеся удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот», в результате чего погибли несколько бойцов проасадовских отрядов. Однако данная информация пока не получила официального подтверждения.

На севере Идлиба в городе Ад-Дана был убит еще один высокопоставленный член вооруженной оппозиции. Согласно данным этого же источника, один из командиров группировки «Файлак Аш-Шам», союзной «Джебхат Ан-Нусре»1, погиб в результате взрыва СВУ, заложенного в его автомобиле. Местные активисты полагают, что за организацию взрыва ответственны террористы подпольных формирований «Исламского государства». Напомним, ранее подконтрольный ИГИЛ портал «Аль-Амак» заявлял, что на территории региона работают более сотни «спящих ячеек» ИГ.

Ирак

Новый взрыв произошел в провинции Аль-Анбар. Один из сотрудников федеральной полиции Ирака получил ранения в результате детонации бомбы на севере города Ар-Рамади, сообщил информационный портал Iraqi News. Взрывное устройство было установлено под автомобилем полицейского. О других пострадавших не сообщается. В населенном пункте проводятся обыски с целью обнаружения причастных к организации теракта. Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о полном освобождении страны от военного присутствия «Исламского государства», однако некоторые террористы все еще скрываются в различных частях страны под видом мирных жителей и действуют подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)