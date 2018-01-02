Главные новости 2 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 2 января.

Международная федерация футбола (ФИФА) на словах подтвердила, что как минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма в период чемпионата мира по футболу 2018 года. ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018.

В Совете безопасности Ирана считают, что вина за массовые беспорядки, продолжающиеся в стране уже несколько дней, лежит на ряде государств, целью которых является расшатывание ситуации в Иране. Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране.

Россияне активно обсуждают в соцсетях марш националистов, устроенный на Украине в честь дня рождения Степана Бандеры. Особенно российских пользователей Интернета удивило отсутствие реакции на подобное мероприятие со стороны польского МИД. «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве.

Моторное топливо в России подорожает из-за роста акцизов с 1 января этого года. Эксперты прогнозируют рост цен вплоть до 55 рублей за один литр. Эксперты рассказали о судьбе цен на топливо в 2018 году.

Французская компания PSA Group рассказала о восьми новых моделях машин, которые появятся на авторынке РФ в 2018 году. Компания PSA Group сообщила о новинках на российском рынке в 2018 году.

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин прокомментировал заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна не собирается принимать беженцев из мусульманских стран из-за огромного потока украинских беженцев. Между беженцами из мусульманских стран и украинцами в Польше поставили знак равенства — депутат.

Крымский журналист Сергей Веселовский объяснил, почему жители полуострова за 23 года не смирились с тем, что оказались частью независимого государства Украина, и боролись за возвращение полуострова в состав РФ. Журналист объяснил, почему Крым не смирился с независимостью Украины и боролся за возвращение в Россию.