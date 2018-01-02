Украинский ракетный катер обстрелял иностранное судно под Одессой

Киев, 2 января. Украинский ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь по судну под флагом Танзании. Инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

Как уточнили в пресс-службе украинских ВМС, иностранный корабль заподозрили в перевозке наркотиков. Судно-нарушитель не отвечало на вызов, поэтому ракетный катер «Прилуки» начал его преследование, рассказали в ведомстве.

После этого капитан иностранного судна все-таки вышел на связь, но при этом ход не сбавлял. Чтобы «прекратить противоправные действия», ракетный катер «Прилуки» сделал артиллерийский залп по курсу судна. Только после этого оно остановилось.

Сейчас задержанный корабль находится в порту Одессы, куда его конвоировали при поддержке бронированных ракетных катеров «Аккерман» и «Бердянск». На его борту работают пограничники и представители СБУ, проводя «определенные законодательством Украины юридические процедуры».