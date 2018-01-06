18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ
Общество
Прикольные поздравления с Рождеством в 2018 году для друзей, родных и коллег
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прикольные поздравления с Рождеством в 2018 году для друзей, родных и коллег

    15:00  6 Января 2018
    2253

    Прикольные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2018 году

    Для православных христиан вот-вот наступит Сочельник, а за ним и Рождество Христово — любимый праздник и детей, и взрослых. В России рождественский Сочельник отмечают 6 января, а Рождество Христово отмечается 7 января. С Рождеством и его «светским» аналогом Новым годом связаны ожидание чудес, подарков и, конечно, богатый праздничный стол. Праздник Рождества знаменует окончание строгого Рождественского поста и начало зимнего мясоеда. На Рождество, как и на Новый год, принято поздравлять родных, близких, друзей, коллег (даже неверующих). При этом можно отнестись к поздравлениям с юмором, например, послать друзьям и коллегам шуточные прикольные SMS-поздравления с Рождеством. Предлагаем несколько вариантов шуточных поздравлений с Рождеством для SMS-сообщений, электронной почты и социальных сетей.

    ***
    Зажжем сегодня праздничные свечи,
    Как в детстве, ожидая волшебства.
    Наполнится чудесной сказкой вечер
    В преддверии Христова Рождества!
    Всех с Рождеством от сердца поздравляю,
    Пусть сбудется заветная мечта.
    Я всем любви и радости желаю
    В счастливый день Христова Рождества!

    ***
    С любовью отмечая
    Христово Рождество
    Душевно пожелаю
    Хорошего всего!
    Иди по жизни с Богом
    Старайся не грешить –
    Ну, разве что немного
    И только от души!

    Прикольные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2018 году

    Читайте также: Рождество в России — 2018: когда отмечают, история и традиции, святочные гадания и приметы.

    ***
    Чтобы жизнь сложилась клево
    И была чтоб благодать,
    Нужно в Рождество Христово
    Много денег пожелать!
    Много радости и смеха,
    Много счастья на века,
    Чтобы жизнь текла привольно,
    Как широкая река!

    ***
    В зимний праздник самый светлый,
    В день Христова Рождества,
    В жизнь войдет пусть незаметно
    Много-много волшебства!
    Все, что сердце пожелает, —
    Счастья, радости, любви,
    Пусть нам ангел посылает,
    Исполняя все мечты!

    Прикольные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2018 году

    ***
    Наступает Рождество,
    Не забудь про волшебство.
    Загадай желаний кучу —
    Чтобы в жизни стало лучше.
    А потом запей кагором —
    Верь, исполнится все скоро!

    ***
    Принимай-ка поздравленья
    В чудный праздник Рождества!
    Пожелаю без сомненья —
    Не болит пусть голова!
    За столом ты будь примером,
    Наливать и угощай,
    Но блюсти в веселье меру
    Все равно не забывай!

    Прикольные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2018 году

    Читайте также: Сочельник и ночь перед Рождеством: главные святочные гадания, запреты, традиции и приметы.

    ***
    Рождество приходит в дом,
    Похудели мы с постом.
    Можно больше не стесняться,
    Смело мясом угощаться!
    О душе не забывай,
    В добром духе пребывай.
    Пусть во всем тебе всегда
    Помогают небеса!

    ***
    Елка сильно покосилась —
    Одурманена она,
    Словно с зимней бурей билась
    Или выпила вина!
    Да, у всех такие елки
    После пира в Рождество!
    Мишура блестит, иголки...
    Значит, было торжество!

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рождество #поздравления
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

      15:43 6 Января 2018 707
      Читать
      14:44
      Сегодня

      Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море
      13:58
      Сегодня

      Дворцовая стража задержала 11 саудовских принцев, протестовавших против «мер экономии»
      13:54
      Сегодня

      Поклонская ответила на слухи о наличии у нее гражданства Украины
      11:39
      Сегодня

      Мутко получил новую должность в Петербурге
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 6 января 06.00: «Нусра» несет потери в Хаме, ВКС РФ обеспечили успехи САА в Идлибе

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 9273

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10025

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10506

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18064

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3492
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

      Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

      15:03   6 Января 2018
      922
      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      11:39   6 Января 2018
      1510
      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      9:56   6 Января 2018
      435
      Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

      Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

      1:49   6 Января 2018
      826