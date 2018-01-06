Прикольные поздравления с Рождеством в 2018 году для друзей, родных и коллег
Для православных христиан вот-вот наступит Сочельник, а за ним и Рождество Христово — любимый праздник и детей, и взрослых. В России рождественский Сочельник отмечают 6 января, а Рождество Христово отмечается 7 января. С Рождеством и его «светским» аналогом Новым годом связаны ожидание чудес, подарков и, конечно, богатый праздничный стол. Праздник Рождества знаменует окончание строгого Рождественского поста и начало зимнего мясоеда. На Рождество, как и на Новый год, принято поздравлять родных, близких, друзей, коллег (даже неверующих). При этом можно отнестись к поздравлениям с юмором, например, послать друзьям и коллегам шуточные прикольные SMS-поздравления с Рождеством. Предлагаем несколько вариантов шуточных поздравлений с Рождеством для SMS-сообщений, электронной почты и социальных сетей.
***
Зажжем сегодня праздничные свечи,
Как в детстве, ожидая волшебства.
Наполнится чудесной сказкой вечер
В преддверии Христова Рождества!
Всех с Рождеством от сердца поздравляю,
Пусть сбудется заветная мечта.
Я всем любви и радости желаю
В счастливый день Христова Рождества!
***
С любовью отмечая
Христово Рождество
Душевно пожелаю
Хорошего всего!
Иди по жизни с Богом
Старайся не грешить –
Ну, разве что немного
И только от души!
Читайте также: Рождество в России — 2018: когда отмечают, история и традиции, святочные гадания и приметы.
***
Чтобы жизнь сложилась клево
И была чтоб благодать,
Нужно в Рождество Христово
Много денег пожелать!
Много радости и смеха,
Много счастья на века,
Чтобы жизнь текла привольно,
Как широкая река!
***
В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает, —
Счастья, радости, любви,
Пусть нам ангел посылает,
Исполняя все мечты!
***
Наступает Рождество,
Не забудь про волшебство.
Загадай желаний кучу —
Чтобы в жизни стало лучше.
А потом запей кагором —
Верь, исполнится все скоро!
***
Принимай-ка поздравленья
В чудный праздник Рождества!
Пожелаю без сомненья —
Не болит пусть голова!
За столом ты будь примером,
Наливать и угощай,
Но блюсти в веселье меру
Все равно не забывай!
Читайте также: Сочельник и ночь перед Рождеством: главные святочные гадания, запреты, традиции и приметы.
***
Рождество приходит в дом,
Похудели мы с постом.
Можно больше не стесняться,
Смело мясом угощаться!
О душе не забывай,
В добром духе пребывай.
Пусть во всем тебе всегда
Помогают небеса!
***
Елка сильно покосилась —
Одурманена она,
Словно с зимней бурей билась
Или выпила вина!
Да, у всех такие елки
После пира в Рождество!
Мишура блестит, иголки...
Значит, было торжество!