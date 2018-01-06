Прикольные поздравления с Рождеством в 2018 году для друзей, родных и коллег

Для православных христиан вот-вот наступит Сочельник, а за ним и Рождество Христово — любимый праздник и детей, и взрослых. В России рождественский Сочельник отмечают 6 января, а Рождество Христово отмечается 7 января. С Рождеством и его «светским» аналогом Новым годом связаны ожидание чудес, подарков и, конечно, богатый праздничный стол. Праздник Рождества знаменует окончание строгого Рождественского поста и начало зимнего мясоеда. На Рождество, как и на Новый год, принято поздравлять родных, близких, друзей, коллег (даже неверующих). При этом можно отнестись к поздравлениям с юмором, например, послать друзьям и коллегам шуточные прикольные SMS-поздравления с Рождеством. Предлагаем несколько вариантов шуточных поздравлений с Рождеством для SMS-сообщений, электронной почты и социальных сетей.

***

Зажжем сегодня праздничные свечи,

Как в детстве, ожидая волшебства.

Наполнится чудесной сказкой вечер

В преддверии Христова Рождества!

Всех с Рождеством от сердца поздравляю,

Пусть сбудется заветная мечта.

Я всем любви и радости желаю

В счастливый день Христова Рождества!

***

С любовью отмечая

Христово Рождество

Душевно пожелаю

Хорошего всего!

Иди по жизни с Богом

Старайся не грешить –

Ну, разве что немного

И только от души!

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***

Чтобы жизнь сложилась клево

И была чтоб благодать,

Нужно в Рождество Христово

Много денег пожелать!

Много радости и смеха,

Много счастья на века,

Чтобы жизнь текла привольно,

Как широкая река!

***

В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает, —

Счастья, радости, любви,

Пусть нам ангел посылает,

Исполняя все мечты!

***

Наступает Рождество,

Не забудь про волшебство.

Загадай желаний кучу —

Чтобы в жизни стало лучше.

А потом запей кагором —

Верь, исполнится все скоро!

***

Принимай-ка поздравленья

В чудный праздник Рождества!

Пожелаю без сомненья —

Не болит пусть голова!

За столом ты будь примером,

Наливать и угощай,

Но блюсти в веселье меру

Все равно не забывай!

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***

Рождество приходит в дом,

Похудели мы с постом.

Можно больше не стесняться,

Смело мясом угощаться!

О душе не забывай,

В добром духе пребывай.

Пусть во всем тебе всегда

Помогают небеса!

***

Елка сильно покосилась —

Одурманена она,

Словно с зимней бурей билась

Или выпила вина!

Да, у всех такие елки

После пира в Рождество!

Мишура блестит, иголки...

Значит, было торжество!