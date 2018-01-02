Сирия: правительственные войска завершили операцию против террористов под Дамаском

Дамаск, 2 января. Сирийская армия успешно завершила военную операцию против террористов в юго-западном пригороде Дамаска. Об этом информирует национальное агентство САНА.

В знак успешного завершения миссии по борьбе с боевиками правительственные войска САР установили государственные флаги на стратегических высотах «Тулюл аль-Хумур».

Сирийская армия закрепились на самой высокой точке и у подножья высот на границе провинций Кунейтра и Дамаск к востоку от поселения Хадер.

Отмечается, что операция правительственных войск против террористов в юго-западном пригороде Дамаска, который граничит с Голанскими высотами, продолжалась в течение трех месяцев.

Против сирийской армии и ее союзников в этом районе воевали террористы из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1, а также другие боевики, создавшие в 2015 году так называемый «Единый военный союз».

Операция армии САР завершилась тем, что террористы попали в окружение, после чего лидеры боевиков приняли предложенные Дамаском условия и сдали тяжелое вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.