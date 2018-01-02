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Сирия: правительственные войска завершили операцию против террористов под Дамаском
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    Сирия: правительственные войска завершили операцию против террористов под Дамаском

    17:34  2 Января 2018  /обновлено: 17:50  02 Января 2018
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    Сирия: правительственные войска завершили операцию против террористов под Дамаском

    Дамаск, 2 января. Сирийская армия успешно завершила военную операцию против террористов в юго-западном пригороде Дамаска. Об этом информирует национальное агентство САНА.

    В знак успешного завершения миссии по борьбе с боевиками правительственные войска САР установили государственные флаги на стратегических высотах «Тулюл аль-Хумур».  

    Сирийская армия закрепились на самой высокой точке и у подножья высот на границе провинций Кунейтра и Дамаск к востоку от поселения Хадер. 

    Отмечается, что операция правительственных войск против террористов в юго-западном пригороде Дамаска, который граничит с Голанскими высотами, продолжалась в течение трех месяцев.

    Против сирийской армии и ее союзников в этом районе воевали террористы из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1, а также другие боевики, создавшие в 2015 году так называемый «Единый военный союз».  

    Операция армии САР завершилась тем, что террористы попали в окружение, после чего лидеры боевиков приняли предложенные Дамаском условия и сдали тяжелое вооружение.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #правительственные войска #террористы #дамаск #кольцо
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