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Политика
Иранский МИД посоветовал Трампу тратить меньше времени на оскорбления в Twitter
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    Иранский МИД посоветовал Трампу тратить меньше времени на оскорбления в Twitter

    17:32  2 Января 2018  /обновлено: 18:46  02 Января 2018
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    Иранский МИД посоветовал Трампу тратить меньше времени на оскорбления в Twitter

    Тегеран, 2 января. Министерство иностранных дел Ирана отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа о ситуации в Исламской Республике, предложив сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов.

    Напомним, в своем микроблоге Трамп заявил, что у людей в Иране «мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны», однако теперь они наконец выступают «против жестокого и коррумпированного иранского режима».

    При этом Трамп прошелся и по бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, отметив, что он «безрассудно отдал им деньги», которые «были использованы для поддержки терроризма».  В ответ представитель иранского МИД Бахрам Касеми заявил, что Трамп использовал оскорбительные слова в отношении иранцев.

    «Он (Трамп  — прим. ФАН) недавно описал иранский народ как «террористическую нацию» и продолжил провоцировать национальные чувства народа Ирана в стране и во всем мире», — заявил дипломат.

    Как отмечает иранское агентство IRNA, Касеми также заявил, что «такой подход Трампа приведет к реакции со стороны достойных людей Ирана по всему миру».

    Кроме того, он дал совет президенту США тратить меньше времени на публикацию оскорбительных сообщений в Twitter в отношении людей и наций, пишет РИА Новости.

    Напомним, глава Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что причиной протестов в стране является подстрекательство со стороны других государств. При этом он пообещал удвоить усилия по решению внутренних проблем Ирана. Так, по его словам, правительство уже активизировало работу по борьбе с безработицей, инфляцией.

    Накануне о недопустимости внешнего вмешательства в дела Ирана заявили в МИД РФ. Позицию Москвы поддерживают Сирия и Турция.

    Протестные акции в Иране продолжаются с 28 декабря. Жертвами столкновений демонстрантов с правоохранителями стали уже 20 человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #трамп #иран #мид #протесты
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