В ЦИК объяснили, почему самовыдвиженец Чухлебов не может участвовать в выборах

Москва, 2 января. Центральная избирательная комиссия России получила из МВД информацию о том, что кандидат на пост президента России Александр Чухлебов имеет вид на жительство в Финляндии. Это делает невозможным его участие в избирательной кампании.

«Чухлебов 8 сентября 2014 года в областное управление ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подал заявление о наличии у него вида на жительство в Финляндской Республике», — приводит ТАСС заявление зампреда комиссии ЦИК Николая Булаева.

Отметим, согласно российскому законодательству, кандидат на должность президента РФ не может иметь ни иностранного гражданства, ни вида на жительство.

Напомним, информация о том, что бизнесмен из Петербурга Александр Чухлебов собирается участвовать в выборах президента России, появилась 18 декабря в день начала избирательной кампании.

Всеобщий день голосования, когда россияне выберут нового президента страны, назначен на 18 марта 2018 года.