Выборы-2018: изобретатель Михайлов получил разрешение открыть избирательный счет

Москва, 2 января. ЦИК РФ разрешил заслуженному изобретателю России Владимиру Михайлову открыть избирательный счет и приступить к формированию фонда своей избирательной кампании.

Напомним, Михайлов также является депутатом Костромской областной думы и на выборы-2018 идет как самовыдвиженец.

Кроме того, в Центризбиркоме уточнили, что разрешение открыть избирательный счет получил и кандидат в президенты от Партии социальных реформ Станислав Полищук. Теперь он может начать предвыборную кампанию и сбор подписей избирателей, сообщает РИА Новости.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

