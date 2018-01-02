18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США продолжают следить: Трамп сделал новое заявление по Ирану
Выборы 2018
Выборы-2018: изобретатель Михайлов получил разрешение открыть избирательный счет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: изобретатель Михайлов получил разрешение открыть избирательный счет

    17:04  2 Января 2018  /обновлено: 17:04  02 Января 2018
    46

    Выборы-2018: изобретатель Михайлов получил разрешение открыть избирательный счет

    Москва, 2 января. ЦИК РФ разрешил заслуженному изобретателю России Владимиру Михайлову открыть избирательный счет и приступить к формированию фонда своей избирательной кампании. 

    Напомним, Михайлов также является депутатом Костромской областной думы и на выборы-2018 идет как самовыдвиженец.

    Кроме того, в Центризбиркоме уточнили, что разрешение открыть избирательный счет получил и кандидат в президенты от Партии социальных реформ Станислав Полищук. Теперь он может начать предвыборную кампанию и сбор подписей избирателей, сообщает РИА Новости.

    Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве

      15:11 2 Января 2018 372
      Читать
      12:52
      Сегодня

      Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом
      12:39
      Сегодня

      Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом трогательным видео со щенками
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00: бомбардировка США в Дейр-эз-Зоре, 70 террористов ИГ уничтожены в Ираке
      22:49
      Вчера

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ
      15:20
      Вчера

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 7719

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9236

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      15332

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3168

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1760
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018

      ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018

      15:39   2 Января 2018
      2749
      «Поминками Украины» назвала Яровая шествия в честь Бандеры

      «Поминками Украины» назвала Яровая шествия в честь Бандеры

      14:49   2 Января 2018
      1197
      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      11:17   2 Января 2018
      1329
      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      9:24   2 Января 2018
      1589