Исследователи научили квадрокоптеры перемещаться стаей без помощи GPS‍

Москва, 2 января. Американские ученые научили квадрокоптеры передвигаться группой, не используя спутниковую систему навигации — GPS.

Необычный метод изобрели сотрудники университета в Пенсильвании. В финальном эксперименте для полета 12 квадрокоптеров были использованы только одна камера и измерительный блок.

Отмечается, что это самая крупная стая дронов, способная на совершение синхронных движений без использования данных GPS.

Ранее групповые полеты квадрокоптеров были возможны только с опорой на спутниковую навигацию и данные геолокации. В то же время эту информацию не всегда удается распознать. Именно по этой причине исследователи решили обучить дроны передвигаться без продвинутых данных.

Отметим, что видео испытаний, которые проводились специалистами, было опубликовано в Сети.

Напомним, ранее стало известно, что в России создадут специальный артиллерийский комплекс для борьбы с тактическими беспилотниками. По информации Ura.ru, он сможет вести огонь как по наземным, так и надводным целям.