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Сирия освобождает Идлиб: тактика «котлов» и ВКС РФ помогут победить «Джебхат ан-Нусру» быстро
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    Сирия освобождает Идлиб: тактика «котлов» и ВКС РФ помогут победить «Джебхат ан-Нусру» быстро

    17:14  2 Января 2018  /обновлено: 17:14  02 Января 2018
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    «Джебхат ан-Нусра»

    Подразделения Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемые самолетами ВКС РФ, развивают наступление в южной части провинции Идлиб. В результате серии последних атак позиций «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность группировки запрещена в РФ) правительственные силы смогли отбить ряд населенных пунктов и заметно продвинуться вглубь оккупированного террористами региона — ближе к стратегически значимому аэродрому «Абу ад-Духур» на восточной окраине провинции.

    Еще перед Новым годом у исламистов были отбиты ключевые населенные пункты Абу Дали, Абу Омар, Хувейн Аль-Кабир и другие. В течение последних пары дней правительственные войска САР при помощи ВВС Сирии и ВКС РФ, которые также уничтожают объекты «Ан-Нусры» в окрестностях близлежащих оккупированных городов Хан Шейхун и Маарет Ан-Нуман, значительно преуспели в ходе столкновений с боевиками. Как передает информационный портал ANNA News, ссылаясь на местных источников, под контроль сирийской армии перешли, по крайней мере, шесть поселений, в числе последних — Ард аз-Зарзур и Сахм Аль-Хава. Как отмечает новостной Twitter-канал (@SyriaWar2), в авангарде сил САА идут бойцы спецподразделения «Тигры», возглавляемого бригадным генералом Сухейлем Аль-Хасаном.

    Карта военных действий в регионе

    Другие части армии САР параллельно наступают на Идлиб со стороны города Ханассер на юге провинции Алеппо. Они также движутся в сторону города Абу ад-Духур и одноименной базы. Независимый журналист и политолог Александр Асафов предполагает, что командование сирийской армии рассчитывает вновь прибегнуть к тактике формирования «котлов», которая в прошлом году сыграла большую роль в деле уничтожения «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Своим предположением эксперт поделился в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Учитывая, что данная стратегия несколько раз показала себя успешной в ходе военной кампании 2017-го года, можно предположить, что она будет использована вновь. Если условия позволяют, то это обязательно нужно сделать, ведь эта тактика способствовала многим успехам правительственных сил САР в борьбе с ИГИЛ»1, — отметил эксперт.

    Акербат

    Он напомнил, что в июне сирийские войска, поддерживаемые российской боевой авиацией, завершили зачистку провинции Алеппо от террористов ИГ1 как раз посредством создания «Ханассерского котла». В период конца лета – начала осени разворачивалась операция по созданию и последующей зачистке «Акербатского котла», активное участие в которой также принимали «Тигры» и российские ВКС.

    Однако боевики «Джебхат ан-Нусры»1 полны решимости сохранить свой главный оплот — провинцию Идлиб, которая по-прежнему более чем на 90% оккупирована всевозможными антиправительственными формированиями. Террористы и их союзники по исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» являются наиболее влиятельной и мощной силой в регионе, а потому существует опасность, что ряд более умеренных группировок, которые пока соблюдают установленный режим прекращения огня, все же примкнут к «Ан-Нусре».

    Кроме того, отряды «Тахрир аш-Шам» хорошо вооружены. Как можно увидеть на фото и видео, регулярно публикуемых подконтрольными радикалам новостными ресурсами, террористы оснащены бронетехникой и другим тяжелым вооружением. Так, связанный с радикалами Twitter-канал Qalaat Al Mudiq недавно обнародовал видеозапись, на которой запечатлено, как исламисты ведут обстрел позиций армии САР недалеко от города Атшан из 106-мм безоткатного артиллерийского орудия М-40.

    ВКС РФ

    При помощи авиационной группировки ВКС РФ, тем не менее, сирийские войска, безусловно, смогут и дальше успешно противостоять «Джебхат ан-Нусре», подчеркнул Александр Асафов. По его словам, не только тактика формирования «котлов», но в целом совместная работа российской авиации и сирийских сил уже доказала свою высокую эффективность в борьбе с международным терроризмом.

    «Помощь ВКС РФ — это уже традиционный прием для достижения серьезных прорывов правительственной армии САР. Особенно наша авиация полезна, если учесть факт присутствия у боевиков тяжелой техники в достаточном количестве. Создание «котлов», поддержка российских воздушных сил — комплекс этих методов, я думаю, приведет к тому, что операция в Идлибе будет успешна, и успех этот притом будет достигнут в достаточно короткий срок», — заключил собеседник ФАН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #алеппо #иг #вкс рф #игил #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #сухейль аль-хасан #тигры #ханассер #тахрир аш-шам #акербатский котел #абу ад-духур
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