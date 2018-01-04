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Рождество в России — 2018: когда отмечают, история и традиции, святочные гадания и приметы
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    Рождество в России — 2018: когда отмечают, история и традиции, святочные гадания и приметы

    7:00  4 Января 2018
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    Рождество в России — 2018: когда отмечают, история и традиции, святочные гадания и приметы

    Рождество Христово — это второй по значимости после Пасхи праздник в христианстве в честь рождения у девы Марии сына божьего Иисуса Христа, который стал спасителем человечества. В отличие от западного мира, который отмечает Рождество на исходе уходящего года, россияне встречают этот праздник уже в Новом 2018 году.

    Рождество Христово в России — когда отмечается

    Рождество Христово отмечается в России по юлианскому календарю с вечера 6 января весь день 7 января.

    Православное и католическое Рождество

    В православии Рождество — это двунадесятый (один из двенадцати важнейших, не считая Пасхи) господский (в честь Иисуса Христа) непереходящий (отмечаемым всегда в один и тот же день) праздник. Рождеству предшествует сорокадневный Рождественский пост, у которого особенно строга последняя неделя перед праздником.

    Католики и протестанты, живущие по григорианскому календарю, и православные церкви, придерживающиеся новоюлианского летоисчисления, уже отметили Рождество Христово 24—25 декабря 2017 года. Почему католики и православные отмечают Рождество в разные дни, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Католики и протестанты, живущие по григорианскому календарю уже Рождество 25 декабря

    История Рождества

    Рождество Христово — это праздник, связанный с евангельской историей о рождении Иисуса Христа, которую одинаково трактуют все христианские конфессии. Ведь, как известно, когда на рубеже нашей эры христианство только зарождалось, оно было единым. Разделение на католицизм и православие произошло в четвертом веке, а появление протестантизма историки относят к концу Средневековья.

    Рождество Христово описано в Евангелиях от Луки и от Матфея. Поскольку события, происходившие в древней Иудее при римском императоре Августе и связанные с рождением младенца Христа, одинаково описывают все христианские источники, отсылаем читателя к статье «Католическое Рождество», опубликованной Федеральным агентством новостей.

    Как в России отмечают Рождество Христово

    На Руси праздник появился вместе с приходом христианства — примерно в десятом веке. А, начиная с XVII—XVIII веков, в России начали приживаться европейские традиции отмечания Рождества. В первую очередь это завезенный из Германии обычай ставить на Рождество наряженную ель с рождественской звездой на верхушке, а также мода на вертепные театры и — уже в XIX веке — появление «суверенного» российского Санта КлаусаДеда Мороза, который, так же, как и в Европе, ассоциировался в первую очередь со святым Николаем.

    После революции Рождество в Советском Союзе фактически попало под запрет. Но в 1930-е годы было решено вернуть народу зимний праздник, и традиции Рождества отчасти перекочевали в отмечание Нового года, но уже в полностью светском формате. Так, у Деда Мороза неизвестно откуда появилась «внучка» Снегурочка, рождественская звезда уступила место революционной — пятиконечной, а елочные игрушки наполнились советскими символами.

    В России были свои традиции отмечания Рождества

    Рождество было официально восстановлено в своих правах только в постсоветские времена, и этот праздник вновь приобрел примерно те же черты, которые имел до революции. При этом светский Новый год остался в России главным зимним праздником, так что тем, кто всерьез соблюдает Рождественский пост, приходится с этим мириться.

    Сегодня Рождество — это официальный выходной, и праздничные мероприятия, проходящие в этот день, входят в десятидневные новогодние каникулы, предоставленные россиянам.

    Святки-колядки

    На Руси до сих пор живы народные традиции зимних праздников, имеющие еще дохристианские корни, которые затем вполне мирно ужились с христианским Рождеством.

    Это в первую очередь Коляды (народное название Святок — светлой седмицы — первой недели после Рождества, а в более широком значении — период с Рождества до Крещения). В эти дни на Руси было принято колядовать — дети и молодежь, нарядившись в костюмы и маски, ходили по дворам с пением рождественских гимнов-колядок, получая в награду угощение (в основном сладости) и деньги.

    Иногда святочные гуляния, особенно в деревнях, носили гораздо менее благостный характер. Считалось, что в это время можно рядиться в разную нечисть и даже пугать добродетельных селян и мещан. Впрочем, церковь никогда не поощряла подобные забавы, как не поощряла и традиционные святочные девичьи гадания, которые в России были популярны во всех слоях общества.

    Маковский К. Е. «Святочные гадания»

    Святочные гадания

    Гадать было принято весь период Святок — с ночи перед Рождеством (6 января) до крещенского вечера с 18 на 19 января. В народной традиции считалось, что до праздника Крещения Христос как бы еще не крещен, а значит, нечисть свободно гуляет по земле и даже немного помогает в делах, предсказывая будущее.

    Самые известные святочные гадания

    Гадание с валенком или сапожком

    Девушка бросала от ворот на дорогу валенок, сапожок или туфлю и смотрела — в какую сторону будет повернут нос брошенной обуви. Куда укажет носок — оттуда и придет суженый (по другой трактовке — в ту сторону и предстоит уехать к будущему мужу).

    Гадание с нитью

    Участницы гадания одновременно поджигают нити одинаковой длины. У кого нить догорит раньше всех, та первой и замуж выйдет. Ну, а если нить сразу потухла — сидеть неудачнице в девках.

    Гадание во сне

    Перед сном (желательно, с четверга на пятницу) девушка говорила: «С четверга на пятницу сяду я на мятницу. Пятница-пятница, кто любит — тот приснится». Во сне должен был явиться будущий избранник.

    Суженый имеет привычку появляться во сне

    Есть и другие присказки, про которые считается, что они помогают увидеть во сне суженого.

    Гадание на картах

    Перед сном девушка клала под подушку четырех карточных королей, приговаривая: «Суженый-ряженый — явись мне во сне».

    Если во сне явится пиковый король — жених будет старым и ревнивым. Если на огонек заглянет червонный король — жди жениха молодого и богатого. Крестовый король — знак, что жених будет военным или купцом (в современной версии — бизнесменом). Ну, а если приснится бубновый король — жених будет любимый и желанный.

    Рождественские и святочные приметы

    Если в рождественскую ночь звезд на небе густо — летом в лесу ягод тоже будет густо.

    Если в Рождество оттепель — весна припозднится и будет холодной.

    Если на Рождество день теплый — хлеб родится темный (то есть зерно может сгнить, а год будет неурожайным).

    Если на Святки на деревьях иней — год будет урожайным.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #рождество #гадания #святки #коляда
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