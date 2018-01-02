Выборы-2018: более 40 самовыдвиженцев заявили о намерении идти в президенты

Москва, 2 января. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия получила уведомления о проведении мероприятий в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов в президенты.

Это окончательное число, поскольку, как напомнила Памфилова, срок подачи уведомлений о собраниях избирателей истек, сообщает ТАСС.

«С 18 декабря по сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 64 субъектов выдвижения — от 21 партии и 43 самовыдвиженцев», — сказала Памфилова.

По ее словам, 13 выдвинувших своих кандидатов партий успешно прошли этап регистрации уполномоченных. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже зарегистрирован кандидатом, семь кандидатов уже отрыли специальные избирательные счета.

Выборы президента России состоятся 18 марта нынешнего года. Как отмечает ЦИК РФ, в нынешнем году отмечается небывалый ажиотаж среди желающих принять участие в президентских выборах.