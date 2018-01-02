ЦСКА ведет переговоры с «Лестером» о возвращении Мусы

Москва, 2 января. Московский футбольный клуб ЦСКА хочет вернуть нигерийского нападающего Ахмеда Мусу, выступавшего за команду с 2012 по 2016 год.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, руководство армейцев нацелено на усиление атакующей линии команды и присматривается к кандидатуре Мусы, который в настоящее время выступает за «Лестер».

По информации источника, близкого к ситуации, в английском клубе готовы расстаться с 25-летним нигерийцем, но еще не решили, отдать ли форварда в аренду или отпустить насовсем.

ЦСКА предлагает «Лестеру» вариант с арендой Мусы на полгода, в то время как несколько клубов готовы выкупить трансфер африканского нападающего.

Отметим, в текущем сезоне на счету Мусы 21 матч в чемпионате Англии и 2 забитых мяча. Выступая за ЦСКА, Муса успел забить 42 гола.

Напомним, ЦСКА в этом сезоне испытывает серьезный дефицит исполнителей в атаке.