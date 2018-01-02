КС Молдавии разрешил назначить главу МИД и шесть членов кабмина без одобрения Додона

Кишинев, 2 января. Конституционный суд Молдавии вынес постановление о том, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу дипломатического ведомства и еще шесть членов правительства. Об этом сегодня сообщил в ходе заседания член КС Игорь Доля.

«Согласно статье 91 конституции, в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве исполняющего обязанности издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Демократической партии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк выступил с предложением заменить ряд членов правительства.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не намерен утверждать новых членов правительства, кандидатуры которых предложила Демократическая партия. В результате главе республики пригрозили временным отстранением от должности.