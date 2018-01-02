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Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ
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    Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ

    16:37  2 Января 2018  /обновлено: 16:42  02 Января 2018
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    Праздничная Москва встречает Новый 2018 год с театральным размахом! В новогодние праздники на улицах, бульварах и площадях столицы проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Москвичи и гости столицы участвуют в представлениях, спектаклях, концертах и мастер-классах. В один из дней на Тверском бульваре состоялось одно из самых главных новогодних шествий – традиционный Парад Снегурочек. Стать внучкой Деда Мороза на один вечер могли все желающие! В народных гуляньях приняли участие корреспонденты ФАН-ТВ.

    Кто-то облачился в оригинальный костюм, а кто-то обошелся шапочкой и мишурой. Участницы парада – жительницы столицы и других городов страны – видят образ внучки Деда Мороза по-разному, но в одном согласны точно: настоящая Снегурочка должна быть красивой изнутри.

    – Чувствую себя самой-самой лучшей Снегурочкой! – говорит москвичка Анастасия.

    – В нашей красоте – сила! И то, что мы дарим людям радость, веселье, заражаем улыбками! Я желаю, чтобы все мечты, которые не сбылись в 2017-м, исполнились в новом году! – улыбается Анна, еще одна жительница Москвы.

    Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ

    – Хочу сказать девушкам, которым, может быть, 20 лет, которые только-только первый год Снегурочки: любите, прежде всего, себя, и у вас не будет проблем ни в 27 лет, ни в 40 лет, что «что-то уходит, я старею.» Вот мне 40, и я совершенно этого не чувствую, у меня там внутри – ну, максимум 23! – дает напутствие молодым Снегурочкам Анна из Краснодара.

    Под попурри из новогодних мелодий в исполнении джазовых музыкантов красавицы самых разных возрастов отправились гулять по Тверскому бульвару – от памятника ученому-естествоиспытателю Клименту Тимирязеву в сторону ледового театра в Новопушкинском сквере.

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    Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ

    С корреспондентом ФАН-ТВ остановился пообщаться Дед Мороз, а на самом деле – Андрей:

    – Самые красивые Снегурочки – русские, Деды Морозы тоже самые лучшие у нас. В общем, все наше, все русское – самое лучшее!

    Анастасия пришла на Парад Снегурочек в оригинальном светящемся костюме:

    – Снегурочка – это молодая девушка, которая ждет своего принца, такой символ волшебной зимы, Нового года.

    – Вы тоже сегодня ждете принца?

    Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ

    – Мой принц сегодня здесь, и он, как ни странно, сегодня Снегурочка!

    – То есть, как?

    – Потому что это Парад Снегурочек, а не Дедов Морозов, и мы решили сделать из него Снегурочку.

    – А где он, простите?

    – Вот он рядом стоит! – показывает Анастасия на, казалось бы, девушку в кокошнике.

    Выясняется, что ее зовут Дмитрий. Репортер ФАН-ТВ не упускает случая пообщаться с необычной Снегурочкой:

    – Здравствуйте, вы муж?

    Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ

    – Ну, гражданский…

    – Как вы дошли до такой жизни, что вы решили стать Снегурочкой?

    – Внутренне я, наверное, Снегурок, хотя внешне Снегурочка... Мне кажется, что у Деда Мороза, наверное, должна быть не только внучка, но еще и внучок, хотя, конечно, сегодняшний мой внешний вид – женский, – смеется Дмитрий.

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    Огни, кокошники, мишура, гирлянды и звонкий смех – в пестрой колонне смешались все краски Нового Года. Армию веселых Снегурочек сопровождают белые и пушистые фьеки – сказочные персонажи, живущие на заснеженных островах. В них перевоплотились актеры театра «Огненные люди».

    Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ

    – Что пожелаете россиянам в Новом году? – спрашивает у одного фьека корреспондент ФАН-ТВ. Тот в ответ делает несколько смешных жестов.

    – Мы все поняли, спасибо!  

    Участники парада танцуют, поют любимые песни и фотографируются. Шумная компания не дает замерзнуть ни взрослым, ни маленьким. Завидев шествие, любопытные москвички не теряются – и тоже спешат войти в образ Снегурочки.

    – Надеемся, что такая красота не только в Москве, а во всех уголках нашей большой страны! – восклицает Ольга. – Желаем всем здоровья – и нашим на Дальнем Востоке, и в Африке, и всем нашим людям Земли! Ура!

    Самые красивые девушки – русские: Парад Снегурочек прошел в центре Москвы. ФАН-ТВ

    Уже через какие-то 400 метров разношерстная колонна превратилась в солидное карнавальное шествие. Участники Парада поздравили всех россиян с Новым 2018-м Годом.

    – Я хочу пожелать, чтобы все, чего не удалось достичь в этом году, обязательно осуществилось в 2018-м, – обращается к жителям России Даяна.

    – Нам не хватает сплоченности, какой-то дружбы, коллектива, всеобщего коллектива. Я бы хотела пожелать любви и дружбы, – говорит Нэлли.

    – Я желаю, чтобы в следующем году и в будущих годах мы были лучшими на этой планете! – глобально мыслит Максим.

    – Всякие США пусть нас боятся и не давят, потому что у нас Чемпионат Мира по футболу и выборы, мы сами кого хочешь задавим! Вот, – тоже обращается к вопросам внешней политики Ольга. – А потом, если мы со Снегурочками выйдем, мы разберемся со всеми, кто на нас давит, и со всем футболом! И все будет у нас хорошо!

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
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