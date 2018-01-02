«Что-то об угрозах государству»: журналист ТВЦ рассказал о причинах задержания в Риге

Рига, 2 января. Латвийская радиостанция Baltkom сообщила о задержании в Риге журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Кулаева. Теперь его собираются выслать из страны.

Сам Кулаев в эфире Baltkom рассказал, что прибыл в Ригу накануне, а задержание произошло в торговом центре.

По словам журналиста, ему предъявили бумаги, согласно которым он с апреля 2015 года числится нежелательной персоной и в отношении него действует пожизненный запрет на въезд в Латвию.

«Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству», — добавил он. Комментарий радиостанции он дал, находясь в полиции, откуда его не отпустили, уточняет РИА Новости.

«Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолета», — добавил Кулаев.