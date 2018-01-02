Шарий показал «неправильного американца» на украинском ТВ

Санкт-Петербург, 2 января. Популярный видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал видео, посвященное выступлению в эфире телеканала «112 Украина» американского ученого Эдуарда Лозанского. Свой ролик Шарий назвал «Неправильный американец на их ТВ».

Ведущие канала попросили Лозанского, занимающего пост президента Американского университета в Москве, рассказать о реакции российских СМИ на введение биометрического контроля на границе Украине и России. Ответ американца, в прошлом — советского диссидента — неприятно удивил студию.

«Практически все ведущие СМИ об этом говорят, но может быть, вам интересно будет знать мнение украинцев, которые живут и работают в России. Мы в поселке с друзьями в Подмосковье на даче, здесь работает очень много украинцев. Они приезжают на три месяца и вот эту зарплату пересылают своим родственникам. И вот их это, кстати, волнует в первую очередь, потому что они не понимают, какой будет реакция Москвы, будет ли Москва вводить в свою очередь какие-то ограничительные меры. И тут уже речь идет не о большой политике, а о выживании, жизнеобеспечении», — сказал Лозанский.

Анатолий Шарий высказался с сарказмом.

«Я лично считаю, что россиян вообще не надо пускать в Украину, закрыть границу. И россияне должны закрыть границу для украинцев. И вот тогда было бы прекрасно видно, по кому ударят эти нововведения», — сказал он.

«Многие вспоминали такую поговорку: паны дерутся — у холопов чубы трещат… Были заявления, что Москва не оставит без ответа, но постарается, если ответить, нанести ответный ущерб не простым людям, а руководству», — продолжил Лозанский. «Мне самому очень грустно было, в этом поселке много украинцев, друзей. Знаю, что для них это очень важно. Их семьи на Украине зависят от таких людей, их по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов», — напомнил американец.

Гость киевской студии связал введение биометрического контроля с событиями 2014 года, когда, по мнению украинских националистов, Россия «напала» на Украину. Лозанский, которого сложно заподозрить в излишних симпатиях к России, отверг обвинения оппонента.

«Надо вспомнить, что всего этого не было до февраля 2014 года. В России считают, что все, что произошло, было инспирировано Соединенными Штатами. Мне кажется, все, что произошло, не в интересах ни украинского народа, ни российского. Это скорее влияние неких третьих сил», — сказал он.