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Политика
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Политика
Шарий показал «неправильного американца» на украинском ТВ
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    Шарий показал «неправильного американца» на украинском ТВ

    16:27  2 Января 2018  /обновлено: 16:27  02 Января 2018
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    Шарий показал «неправильного американца» на украинском ТВ

    Санкт-Петербург, 2 января. Популярный видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал видео, посвященное выступлению в эфире телеканала «112 Украина» американского ученого Эдуарда Лозанского. Свой ролик Шарий назвал «Неправильный американец на их ТВ».

    Ведущие канала попросили Лозанского, занимающего пост президента Американского университета в Москве, рассказать о реакции российских СМИ на введение биометрического контроля на границе Украине и России. Ответ американца, в прошлом — советского диссидента — неприятно удивил студию.

    «Практически все ведущие СМИ об этом говорят, но может быть, вам интересно будет знать мнение украинцев, которые живут и работают в России. Мы в поселке с друзьями в Подмосковье на даче, здесь работает очень много украинцев. Они приезжают на три месяца и вот эту зарплату пересылают своим родственникам. И вот их это, кстати, волнует в первую очередь, потому что они не понимают, какой будет реакция Москвы, будет ли Москва вводить в свою очередь какие-то ограничительные меры. И тут уже речь идет не о большой политике, а о выживании, жизнеобеспечении», — сказал Лозанский.

    Шарий показал «неправильного американца» на украинском ТВ

    Анатолий Шарий высказался с сарказмом.

    «Я лично считаю, что россиян вообще не надо пускать в Украину, закрыть границу. И россияне должны закрыть границу для украинцев. И вот тогда было бы прекрасно видно, по кому ударят эти нововведения», — сказал он.

    «Многие вспоминали такую поговорку: паны дерутся — у холопов чубы трещат… Были заявления, что Москва не оставит без ответа, но постарается, если ответить, нанести ответный ущерб не простым людям, а руководству», — продолжил Лозанский.

    «Мне самому очень грустно было, в этом поселке много украинцев, друзей. Знаю, что для них это очень важно. Их семьи на Украине зависят от таких людей, их по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов», — напомнил американец.

    Гость киевской студии связал введение биометрического контроля с событиями 2014 года, когда, по мнению украинских националистов, Россия «напала» на Украину. Лозанский, которого сложно заподозрить в излишних симпатиях к России, отверг обвинения оппонента.

    «Надо вспомнить, что всего этого не было до февраля 2014 года. В России считают, что все, что произошло, было инспирировано Соединенными Штатами. Мне кажется, все, что произошло, не в интересах ни украинского народа, ни российского. Это скорее влияние неких третьих сил», — сказал он.

    «Активную роль в этом событии (речь о госперевороте на Украине — прим. ФАН) играли иностранные политики, и это и было причиной, может быть, того, что Россия совершила какие-то действия. Понятно, что они наверняка не вписываются в международное право. Но, к сожалению, моя страна, Соединенные Штаты, делала очень много поступков, которые также не вписываются в международные правила — вторжения в Ирак, Сирию, Ливию и в том числе переворот на Украине», — заявил Лозанский.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #шарий #лозанский
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