Кабмин Украины уволил обвиняемого в госизмене помощника Гройсмана

Киев, 2 января. На Украине уволен помощник премьер-министра страны Владимира Гройсмана Станислав Ежов, подозреваемый в государственной измене.

Отмечается, что кабмин освободил его от должности еще в конце декабря.

«Ежов Станислав Станиславович уволен с 21 декабря 2017 года с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря кабинета министров», — приводят «Украинские новости» ответ кабмина на запрос агентства относительно увольнения Ежова.

Напомним, 21 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании чиновника секретариата кабмина, которого подозревают в якобы имевшем место сотрудничестве с российскими спецслужбами. Имя задержанного стало известно чуть позднее — им оказался помощник и переводчик Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

Впоследствии киевский суд санкционировал арест Ежова сроком на два месяца.

По версии СБУ, Ежов занимался сбором информации о деятельности украинских правительственных структур и передавал ее своим кураторам через электронные каналы связи, отмечает «Ридус».

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, комментируя задержание Ежова, назвал его «самой крупной рыбой», пойманной за госизмену со времен распада СССР.