Путин поздравил хореографа Григоровича с 91-летием
Москва, 2 января. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР хореографа Юрия Григоровича. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
В своем обращении глава государства отметил бесценный вклад Григоровича в развитие традиций русского балета, а также мирового хореографического искусства
«Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей», — отметил Путин, подчеркнув, что каждая работа балетмейстера уникальна.
Путин также пожелал Григоровичу здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
Напомним, знамений хореограф отмечает сегодня свой 91-й день рождения.
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