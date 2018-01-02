Выборы-2018: в Эстонии запретили открывать дополнительные участки для россиян

Таллин, 2 января. Дипломатическое ведомство Эстонии отказало в просьбе РФ разрешить на время президентских выборов-2018 открыть дополнительные избирательные участки. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь эстонского ведомства Сандра Камилова.

«Аккредитованные в Эстонии представительства иностранных государств имеют право проводить выборы лишь по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах», — сообщила она.

Камилова добавила, что российское посольство может проводить выборы-2018 исключительно в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве, передает РИА Новости.

Напомним, накануне российский посол России в Таллине Александр Петров сообщил журналистам, что посольство направило ноту МИД Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживает огромное число россиян.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартовала в середине декабря минувшего года.