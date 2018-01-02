Дзюба отправится на первый сбор с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 2 января. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетит с командой на первый сбор, который начнется 15 января в Дубае.

По словам источника, несмотря на сложившуюся ситуацию с нехваткой игровой практики и вероятным уходом форварда из команды, Роберто Манчини возьмет 29-летнего игрока на первый тренировочный сбор. При этом отмечается, что ситуация может измениться, если сам футболист к моменту начала сборов покинет клуб.

В настоящий момент интерес к Дзюбе проявляет ряд зарубежных клубов и два российских — «Краснодар» и ЦСКА, однако переговорный процесс далек от финишной прямой.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 24 матча, 2 гола и 1 голевая передача во всех турнирах. «Зенит» в декабре объявил о подписании нападающего Антона Заболотного, который, по мнению экспертов, будет призван заменить Дзюбу в составе сине-бело-голубых.