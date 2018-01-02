Житель Кузбасса погиб при пожаре в дачном доме

Кемерово, 2 января. Пожар в садовом обществе произошел вчера утром в Беловском районе на Кузбассе, погиб мужчина.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой пресс-службу МЧС по региону, чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 1 января, в садовом обществе «Берёзка». Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 6:40 часов утра. Пожарно-спасательный отряд в составе девяти человек и двух единиц техники прибыли на место ЧП, спустя семь минут пламя удалось ликвидировать.

Мужчина скончался при пожаре, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.