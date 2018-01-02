Lifan снизила цены на 7-местный кроссовер MyWay

Москва, 2 января. Китайский производитель автомобилей, компания Lifan, изменила стоимость популярного у жителей КНР кроссовера MyWay. С 2018 года цена автомобиля в Китае снизилась.

Теперь стоимость авто в стандартной комплектации составляет 56 800 юаней (примерно 8725 долларов США). Версия MyWay с улучшенными характеристиками обойдется автолюбителям дороже — в 73 800 юаней (примерно 11337 долларов США).

Российские дилеры Lifan пока еще предлагают автомобиль по старой цене, которая составляет 813 000 рублей. Станет ли стоимость MyWay в России ниже, пока неизвестно.

Напомним, Lifan MyWay снабжен 1,8-литровым двигателем. Кроссовер имеет две подушки безопасности, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом, кондиционер, а также систему стабилизации.

Отметим, согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «Автостат», Lifan стал самой популярной маркой китайских автомобилей в России в прошлом году. Как отмечает Ura.ru, с января по октябрь 2017 года дилеры реализовали 13 094 автомобиля этой марки.