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Lifan снизила цены на 7-местный кроссовер MyWay
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    Lifan снизила цены на 7-местный кроссовер MyWay

    16:09  2 Января 2018  /обновлено: 16:09  02 Января 2018
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    Lifan снизила цены на 7-местный кроссовер MyWay

    Москва, 2 января. Китайский производитель автомобилей, компания Lifan, изменила стоимость популярного у жителей КНР кроссовера MyWay. С 2018 года цена автомобиля в Китае снизилась.

    Теперь стоимость авто в стандартной комплектации составляет 56 800 юаней (примерно 8725 долларов США). Версия MyWay с улучшенными характеристиками обойдется автолюбителям дороже — в 73 800 юаней (примерно 11337 долларов США).

    Российские дилеры Lifan пока еще предлагают автомобиль по старой цене, которая составляет 813 000 рублей. Станет ли стоимость MyWay в России ниже, пока неизвестно.

    Lifan снизила цены на 7-местный кроссовер MyWay

    Напомним, Lifan MyWay снабжен 1,8-литровым двигателем. Кроссовер имеет две подушки безопасности, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом, кондиционер, а также систему стабилизации.

    Отметим, согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «Автостат», Lifan стал самой популярной маркой китайских автомобилей в России в прошлом году. Как отмечает Ura.ru, с января по октябрь 2017 года дилеры реализовали 13 094 автомобиля этой марки.   

    Автор: Федор Веснин
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    #китай #lifan #авторынок #myway
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