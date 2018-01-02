Пятилетний малыш и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Сочи
Москва, 2 января. Пятилетний малыш и двое взрослых пострадали взрыве газа в частном доме в Сочи. Сейчас все они госпитализированы. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Представитель МЧС уточнил, что газовый баллон взорвался в частном домовладении на Новороссийском шоссе в Хостинском районе. В муниципалитете рассказали, что ребенок доставлен в городскую больницу №9, а двое взрослых — в больницу №3.
«Их жизни ничто не угрожает», — добавил собеседник РИА Новости.
О последствиях взрыва также сообщил начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко. По его словам, в доме есть небольшие разрушения летней кухни.
Накануне семь человек погибли, задохнувшись в частном доме под Оренбургом. Среди погибших - трое детей. Причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщало «Ура.ру».
По версии СК РФ, наиболее вероятной причиной трагедии стала неисправность бытовых отопительных приборов.