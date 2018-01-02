Падение режима в КНДР, распад ЕС, новая война: Bild собрал пугающие предсказания на 2018 год

Берлин, 2 января. Немецкий таблоид Bild опубликовал предсказания ясновидящих на 2018 год, которые, по мнению специалистов и журналистов, безрадостны.

Издание отмечает, что наступивший год «не принесет миру ничего позитивного». Список получился реально мрачным, отмечает Bild.

Например, французский астролог Мишель Нострадамус говорил о то, что Землю ждет множество природных катаклизмов и наращивание терроризма.

Известный британский ясновидящий Крейг Гамильтон-Паркер предсказывал природные катаклизмы, в том числе тайфуны в США и Азии, землетрясения и извержения вулканов.

Кроме того, британец спрогнозировал свержение северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также попытку импичмента американского президента Дональда Трампа.

Также, напоминает газета, британский ясновидящий говорил о распаде Евросоюза, который развалится из-за конфликтов между государствами и нескончаемым потоком беженцев.

Немецкий предсказатель Мюльхиазль когда-то говорил о точных датах двух войн. Начало третьей мировой войны настанет в промежутке между 2017 и 2022 годами, считал он.

Болгарская ясновидящая Ванга предсказывала, что в 2018 году Китай станет новой сверхдержавой, затмив Соединенные Штаты.