Выборы-2018: ЦИК принял документы от кандидата в президенты Татьяны Воловик

Москва, 2 января. Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы по выдвижению кандидатом в президенты России от Татьяны Воловик, которая известна борьбой за права обманутых дольщиков. Воловик идет на выборы как самовыдвиженец.

«Центральная избирательная комиссия приняла документы от кандидата Татьяны Воловик, которая выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения», — приводит РИА Новости комментарий секретаря рабочей группы по приему документов ЦИК Евгения Шевченко.

Ранее инициативная группа сторонников выдвижения Воловик, в состав которой вошли 600 обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья, поддержала ее самовыдвижение. Как следует из информации, которую борец за права дольщиков представила в ЦИК, Воловик является уроженкой Красноярска, в настоящее время она не работает, проживает в Москве.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта текущего года, избирательная кампания стартовала за три месяца до всеобщего дня голосования — 18 декабря 2017 года.