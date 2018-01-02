ЗРК «Тор-М2ДТ» поступит на вооружение арктических подразделений ВС РФ в 2018 году

Москва, 2 января. Зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2ДТ» поступят на вооружение подразделений войсковой ПВО, действующих в условиях Арктики и Крайнего Севера, в 2018 году.

Об этом во вторник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«Тор-М2ДТ» был представлен 9 мая 2017 года в Москве на параде в День победы в Великой Отечественной войне. Автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности адаптирован к особо сложным климатическим условиям и может выполнять задачи при экстремально низких температурах, а также в условиях сложной пересеченной местности.

Напомним, уникальные возможности ЗРК «Тор-М2» были продемонстрированы на учениях российских сил противовоздушной обороны в Южном военном округе в начале декабря. Комплексы успешно поразили цели на высотах от 15 метров до 10 километров.